Інтерфакс-Україна
Події
19:40 10.09.2025

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

1 хв читати
Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

Правоохоронці повідомили про підозру 23-річному чоловіку у вбивстві двох старшокласників у Шаргороді (Вінницька обл.), наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Зловмисника - місцевого 23-річного жителя, затримали у полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих", - йдеться у повідомленні Національної поліції у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що 10 вересня о 8 годині до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць м. Шаргород виявлено двох людей з ножовими пораненнями. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події. Загиблими виявились учні ліцею віком 15 та 16 років.

Впродовж години після скоєння злочину поліцейські розшукали зловмисника. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі .

 

Теги: #вбивство #школярі #вінницька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 10.09.2025
В Шаргороді вбили двох школярів, за підозрою затриманий їх колишній вчитель

В Шаргороді вбили двох школярів, за підозрою затриманий їх колишній вчитель

09:31 10.09.2025
Одна людина постраждала через атаку ворога на Вінниччині

Одна людина постраждала через атаку ворога на Вінниччині

01:16 09.09.2025
Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

17:28 08.09.2025
Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

06:41 08.09.2025
Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

13:35 01.09.2025
Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

11:05 01.09.2025
Росіяни шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина – ЗМІ

Росіяни шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина – ЗМІ

11:01 01.09.2025
Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на окупованих територіях - голова комітету Ради

Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на окупованих територіях - голова комітету Ради

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

01:04 01.09.2025
Затримано підозрюваного у справі вбивства Андрія Парубія – Зеленський

Затримано підозрюваного у справі вбивства Андрія Парубія – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

ОСТАННЄ

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА