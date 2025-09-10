Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

Правоохоронці повідомили про підозру 23-річному чоловіку у вбивстві двох старшокласників у Шаргороді (Вінницька обл.), наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Зловмисника - місцевого 23-річного жителя, затримали у полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих", - йдеться у повідомленні Національної поліції у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що 10 вересня о 8 годині до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць м. Шаргород виявлено двох людей з ножовими пораненнями. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події. Загиблими виявились учні ліцею віком 15 та 16 років.

Впродовж години після скоєння злочину поліцейські розшукали зловмисника. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі .