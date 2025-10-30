На Вінничині в результаті російської атаки є постраждалі, в тому числі дитина, пошкоджена цивільна та критична інфраструктура – ОВА

Внаслідок масованої російської атаки на Вінничині є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"На жаль, маємо постраждалих серед цивільного населення - 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані", - написала Заболотна в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що усі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж.

Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.

Поступово відновлюється електропостачання в області.