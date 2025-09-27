Інтерфакс-Україна
07:27 27.09.2025

Масована атака по Вінницькій області: влучання у критичну інфраструктуру та пошкодження житлового будинку - ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог здійснив масовану атаку по Вінницькій області, є влучання в критичну інфраструктуру та пошкоджено житловий будинок, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру. Також пошкоджено житловий будинок - скління вікон, дах", - написала вона в Facebook.

Чиновниця повідомила, що за останніми даними постраждалих та травмованих немає. За її словами, станом на 6:30 пожежу ліквідовано, а рух потягів відновлено.

Між тим, без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби.

"Всього до ліквідації наслідків залучено 48 осіб особового складу та 13 одиниць техніки", - зазначила Заболотна.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на суботу атакували Вінницьку область дронами, зафіксовано влучання.

 

