В Шаргороді вбили двох школярів, за підозрою затриманий їх колишній вчитель

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства двох підлітків у місті Шаргород (Вінницька обл.), повідомляє Головне управління Національної поліції України у Вінницькій області.

"Вранці 10 вересня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у м. Шаргород Жмеринського району він виявив два тіла з ножовими пораненнями", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

За інформацією Офісу генерального прокурора, зловмисник, дочекавшись хлопців, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.

Особи потерпілих встановлені. Це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею. Як повідомив голова Шаргородської міської ради Володимир Барецький на своїй сторінці у Facebook, хлопців звали Владислав Бевз та Микола Білик.

Офіс генпрокурора повідомляє, що ймовірного зловмисника затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, колишній вчитель підлітків.

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства (п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В Шаргородській територіальній громаді оголошено Дні жалоби. Жителі громади несуть квіти і лампадки на місце трагедії.