ДБР відкрило кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії

Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвело до трагедії на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі.

"ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов, через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

Як повідомлялося, солдат термінової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник втік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9.30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі. За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.