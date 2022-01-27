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10:29 27.01.2022

Відео моменту стрілянини на "Південмаші"

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Серед загиблих унаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі – четверо військовослужбовців та одна жінка – цивільна, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї. У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення", - зазначається в уточненому повідомленні.

Теги: #нп #південмаш
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