Відео моменту стрілянини на "Південмаші"

Серед загиблих унаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі – четверо військовослужбовців та одна жінка – цивільна, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї. У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення", - зазначається в уточненому повідомленні.