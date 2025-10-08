Інтерфакс-Україна
20:08 08.10.2025

"Нова пошта" довела кількість поштоматів до 30,6 тис.

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" за рік встановила понад 8 тис. нових поштоматів та довела їх загальну кількість до 30,6 тис., йдеться у пресрелізі компанії у середу.

"Станом на 6 жовтня компанія має 44 983 точки сервісу, серед яких 14 336 — відділення. Лише за останній рік встановлено понад 8 000 нових поштоматів, а за останній тиждень — ще 259", – зазначається у документі.

Як раніше повідомляла "Нова пошта", у першому півріччі цього року мережа її відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28,326 тис., тоді як на середину 2024 року їх було відповідно 12 180 та 18,370 тис.

"Поштоматна доставка – це глобальний тренд, який швидко набирає обертів і в Україні. Ми плануємо інвестувати у розвиток мережі поштоматів близько 1 млрд грн до кінця 2025 року", – наводяться у релізі слова директора департаменту поштоматів "Нової пошти" Артура Куделіна.

Компанія додала, що якщо три роки тому через поштомати проходило менше ніж 10 млн відправлень на рік, то зараз 46 млн, а до кінця 2025 року планується вийти на 75 млн доставок.

"Ми бачимо чітку динаміку: відкриття поштомату (наприклад, біля котеджного містечка) одразу стимулює зростання онлайн-покупок у цьому районі. Тому збільшення мережі сприяє розвитку цілої екосистеми онлайн-торгівлі загалом", – зауважив Куделін.

Згідно з релізом, понад 4 тис. поштоматів в мережі працюють на сонячних панелях, запроваджена також послуга "Камера схову" — для тимчасового зберігання чи передачі речей.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв.

У першому півріччі 2025 року компанія збільшила виручку на 23% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 24,6 млрд грн. Обсяг доставлених посилок і вантажів склав 238 млн (на 7% більше).

