"Нова пошта" стала №1 в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, очікує 63%-го стрибка відправлень через них у 2025р

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта", яка у першому півріччі 2025 року збільшила кількість поштоматів в країні більш ніж на 4 тис., додала ще 274 та довела їх загальну кількість до понад 28,6 тис., що дало їй змогу заявити про першість у Європі за цим показником.

"Це найбільша кількість автоматизованих точок доставки в межах однієї країни на континенті. Лише у 2024 році компанія встановила 8 410 нових пристроїв, половина з яких — у житлових комплексах і ТРЦ ", – зазначається в релізі компанії у середу.

Згідно з даними польського ресурсу cashless, конкурент "Нової пошти" за цим показником - компанія InPost - на середину цього року мала в Польщі 26.5 тис. поштоматів, збільшивши їх кількість за другий квартал на 800, тоді як їх загальна кількість у сусідній країни становить 57,6 тис. порівняно із 53,7 тис. кварталом раніше та 44,8 тис. – роком раніше.

В той же час загалом InPost має понад 50 тис. поштоматів у дев'яти країнах, з яких 10 тис. - у Великій Британії, 8 тис. - у Франції.

У релізі "Нової пошти" повідомляється, що через її поштомати проходить 10% усіх відправлень компанії, і за три роки цей показник зріс з 9,5 млн до 46 млн.

"У 2025 році "Нова пошта" планує довести обсяг таких доставок до 75 млн", – наголошується у повідомлені, що означає зростання на 63%.

Крім того, "Нова пошта" поінформувала, що протягом року встановила 4 тис. поштоматів з сонячними панелями (30% мережі) і до кінця року планує довести їх кількість до 9 тис.

Компанія також виділила відкриття першого мегапоштомату №77777 на Лівому березі Києва – 9 м із 188 комірками, розширення мережі кастомних поштоматів до 200, запуск послуги "Камера схову" для тимчасового зберігання або передачі речей.

Поштомати теж встановлюються у навчальних закладах, лікарнях, гуртожитках та готелях, проводиться тестування на поштомати для лижного спорядження, йдеться у релізі.

Серед переваг поштоматів "Нова пошта" називає те, що один поштомат обходиться у кілька разів дешевше за класичне відділення, що дає можливість швидко масштабувати мережу навіть у невеликих населених пунктах без потреби залучати персонал та мінімізувати ризики безпеки.

"В Європі вже є поштомати з охолоджувальними камерами, станціями зарядки, пунктами прийому вторсировини та видачею банківських карток. Ми теж прагнемо, щоб наші поштомати у перспективі стали точкою щоденного сервісу — з доступом до e-commerce, фінансових послуг і локальних сервісів", – наводяться у релізі слова директора департаменту поштоматів "Нової пошти" Артура Куделіна.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв.

У першому півріччі 2025 року компанія збільшила виручку на 23% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 24,6 млрд грн. Обсяг доставлених посилок і вантажів склав 238 млн (на 7% більше).

Мережа відділень "Нової пошти" за шість місяців 2025 року зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28,326 тис.