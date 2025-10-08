Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:53 08.10.2025

Нова пошта встановила 30 000-й поштомат у Києві — ще один крок до сервісу, ближчого для кожного

2 хв читати
Нова пошта встановила 30 000-й поштомат у Києві — ще один крок до сервісу, ближчого для кожного
Фото: https://t.me/novapostcorp

На початку жовтня Нова пошта досягла нового етапу розвитку своєї мережі — компанія перетнула позначку 30 000 поштоматів по всій Україні. Він прикрашений українським орнаментом та цитатою Т.Шевченка.

Ювілейний поштомат встановлено у столиці, на Дарницькому бульварі, 23 — у зручній локації, щоб доставка ставала ще ближчою до кожного українця.

Розвиток мережі поштоматів — це стратегічний напрямок компанії. Вони допомагають зробити доставку доступною у кожному місті та селі, а також створюють новий рівень зручності й швидкості для клієнтів.

Станом на 6 жовтня 2025 року мережа Нової пошти налічує вже 44 983 точки сервісу, з них 30 647 поштоматів і 14 336 відділень.

30 тисяч поштоматів – це не просто цифра, а ще одне підтвердження того, що технології можуть бути людяними й працювати для щоденного комфорту людей.

Поштомат оздоблено вишиванковим орнаментом і словами Тараса Шевченка:

«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люде, наша слава, слава Україні!»

Цей орнамент — нагадування, що навіть у найсучасніших технологіях може жити українська ідентичність.

«Ми розвиваємо не просто мережу пунктів — ми створюємо точки довіри, де технологія поєднується з українською душею, — зазначає Олександр Бульба, СЕО Нової пошти. — Для нас важливо, щоб сервіс був не лише швидким і сучасним, а й емоційно близьким людям. Кожен поштомат — це ще один крок до того, щоб українці мали доступ до сервісів у будь-якому місті чи селі».

Ювілейний поштомат у Києві став символом подальшого розширення мережі компанії. З нагоди його встановлення компанія запускає акцію «Відправляй за 30 грн з поштомата 30000». Протягом жовтня — до 31 числа включно — усі відправлення з цього поштомата можна здійснити за символічною ціною 30 гривень у будь-який інший поштомат або відділення по Україні.

Це спосіб компанії подякувати українцям, які щодня довіряють Новій пошті свої посилки.

30 тисяч поштоматів — це лише етап.

Нова пошта продовжує розвивати мережу, щоб зробити сервіс максимально швидким, зручним і доступним для кожного українця — поруч із домом, роботою чи улюбленою кав’ярнею.

Теги: #поштомати #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 30.09.2025
Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет "Завтра буде" та відкрили арт-вітрини в Києві

Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет "Завтра буде" та відкрили арт-вітрини в Києві

18:36 24.09.2025
"Нова пошта" попереджає про фішингову атаку з боку шахраїв

"Нова пошта" попереджає про фішингову атаку з боку шахраїв

14:24 10.09.2025
З "Нової пошти" за 10 днів пішло 170 працівників віком 18-22 роки та прийшло 64 – співзасновник

З "Нової пошти" за 10 днів пішло 170 працівників віком 18-22 роки та прийшло 64 – співзасновник

13:53 08.09.2025
Юрій Тимошенко з Карлівки виграв квартиру в Києві від Нової пошти

Юрій Тимошенко з Карлівки виграв квартиру в Києві від Нової пошти

16:56 01.09.2025
"Нова пошта" за І пів.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6%

"Нова пошта" за І пів.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6%

13:01 01.09.2025
"Нова пошта" призначила директоркою з персоналу Анну-Марію Сабов, яка працювала у FRACTAL

"Нова пошта" призначила директоркою з персоналу Анну-Марію Сабов, яка працювала у FRACTAL

17:19 13.08.2025
"Нова пошта" стала №1 в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, очікує 63%-го стрибка відправлень через них у 2025р

"Нова пошта" стала №1 в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, очікує 63%-го стрибка відправлень через них у 2025р

11:30 06.08.2025
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів

Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів

11:39 04.08.2025
"Нова пошта" встановила понад 200 кастомних поштоматів і планує ще 1000 до кінця 2025 р.

"Нова пошта" встановила понад 200 кастомних поштоматів і планує ще 1000 до кінця 2025 р.

14:00 17.07.2025
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців

Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Обвинувальний акт у "газовій справі" Дубневича легітимізує переслідування нардепа ще до вироку суду - адвокат

Англійська для IT-спеціалістів: термінологія, кейси, mock-interview

Ірина Міхальова взяла участь у дискусійній панелі ЛУН Conference

Приватбанк кредитує купівлю сільськогосподарської техніки по партнерських програмах від 0,01% річних в гривні

Федерація роботодавців України посилює позицію бізнесу на шляху до ЄС

Дистанційне навчання в початковій школі — переваги для українських родин

11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня

У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

У Сараєво обговорили гібридний вплив Росії на Західні Балкани

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА