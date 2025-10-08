Нова пошта встановила 30 000-й поштомат у Києві — ще один крок до сервісу, ближчого для кожного

Фото: https://t.me/novapostcorp

На початку жовтня Нова пошта досягла нового етапу розвитку своєї мережі — компанія перетнула позначку 30 000 поштоматів по всій Україні. Він прикрашений українським орнаментом та цитатою Т.Шевченка.

Ювілейний поштомат встановлено у столиці, на Дарницькому бульварі, 23 — у зручній локації, щоб доставка ставала ще ближчою до кожного українця.

Розвиток мережі поштоматів — це стратегічний напрямок компанії. Вони допомагають зробити доставку доступною у кожному місті та селі, а також створюють новий рівень зручності й швидкості для клієнтів.

Станом на 6 жовтня 2025 року мережа Нової пошти налічує вже 44 983 точки сервісу, з них 30 647 поштоматів і 14 336 відділень.

30 тисяч поштоматів – це не просто цифра, а ще одне підтвердження того, що технології можуть бути людяними й працювати для щоденного комфорту людей.

Поштомат оздоблено вишиванковим орнаментом і словами Тараса Шевченка:

«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люде, наша слава, слава Україні!»

Цей орнамент — нагадування, що навіть у найсучасніших технологіях може жити українська ідентичність.

«Ми розвиваємо не просто мережу пунктів — ми створюємо точки довіри, де технологія поєднується з українською душею, — зазначає Олександр Бульба, СЕО Нової пошти. — Для нас важливо, щоб сервіс був не лише швидким і сучасним, а й емоційно близьким людям. Кожен поштомат — це ще один крок до того, щоб українці мали доступ до сервісів у будь-якому місті чи селі».

Ювілейний поштомат у Києві став символом подальшого розширення мережі компанії. З нагоди його встановлення компанія запускає акцію «Відправляй за 30 грн з поштомата 30000». Протягом жовтня — до 31 числа включно — усі відправлення з цього поштомата можна здійснити за символічною ціною 30 гривень у будь-який інший поштомат або відділення по Україні.

Це спосіб компанії подякувати українцям, які щодня довіряють Новій пошті свої посилки.

30 тисяч поштоматів — це лише етап.

Нова пошта продовжує розвивати мережу, щоб зробити сервіс максимально швидким, зручним і доступним для кожного українця — поруч із домом, роботою чи улюбленою кав’ярнею.