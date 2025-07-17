Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:00 17.07.2025

Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців

2 хв читати

Ілюстрація на поштоматі: “Арттерапія для дітей, що залишили свій дім”, Юлія Твєрітіна

 

Епіцентр розпочав другий етап соціальної ініціативи «Код пам’яті» - на поштоматах компанії з’явилися ілюстрації про неймовірних українців, що проявили сміливість та людяність в умовах війни.

Проєкт реалізовано у партнерстві з Pictoric — спільнотою українських ілюстраторів, які від 2022 року фіксують історії світла у темні часи. Серед героїв — семирічна дівчинка, що робить віночки й допомагає ЗСУ, рибалки, які евакуювали людей із зони бойових дій, харків’янин, що пече хліб під обстрілами та багато інших.

На основі таких історій було створено понад 100 ілюстрацій, частина з яких тепер буде розміщена на поштоматах Епіцентру в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах.

«Ми розвиваємо мережу поштоматів в першу чергу для зручності наших клієнтів, які можуть отримати безкоштовну доставку з нашого онлайн-магазину та забрати своє замовлення в зручному для себе місці. Водночас ми можемо використовувати широку представленість поштоматів по всій країні задля просування важливих меседжів, що будуть об’єднувати українців”, - пояснив директор з розвитку поштоматів Епіцентр Тарас Герега.

На думку співкураторки Pictoric Олени Старанчук, розповсюдження цих історій для широкої аудиторії вкрай важливо, бо допомагає не лише зберегти пам’ять, а й осмислити та задокументувати те, що переживають українці.

Ілюстрація на поштоматі: "Ой у лузі червона калина" - символ українського спротиву, Альона Шостко

“Цей проєкт є надзвичайно актуальним. Він показує, що боротьба відбувається не лише на передовій, а й у тилу - в лікарнях, волонтерських штабах, на кухнях, у майстернях і за кермом автівок. Через ілюстрації ми говоримо про тих, кого не завжди видно в новинах, але хто так само протистоїть російській агресії”, - пояснила Олена Старанчук.

 

Всі зображення з історіями можна переглянути на сайті Pictoric. 

Ілюстрація на поштоматі: "Арттерапія для дітей, що залишили свій дім", Юлія Твєрітіна

Зазначимо, що раніше в рамках проєкту "Код пам’яті", який реалізується в партнерстві з Міністерством культури, Епіцентр також відтворив на своїх поштоматах унікальні вітражі з Маріуполя, які були знищені під час повномасштабного вторгнення. Таким чином компанія нагадує про силу духу нашого народу та видатну культурну спадщину, якою може пишатися кожен українець. 


 

Теги: #епіцентр #поштомати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 15.07.2025
"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

14:54 14.07.2025
Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

13:46 23.06.2025
"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні 2025

"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні 2025

15:56 12.06.2025
Збірна України з волейболу перемогла команду США у Лізі Націй-2025

Збірна України з волейболу перемогла команду США у Лізі Націй-2025

17:19 04.06.2025
Епіцентр відтворив видатні вітражі Маріуполя на поштоматах по всій Україні

Епіцентр відтворив видатні вітражі Маріуполя на поштоматах по всій Україні

18:03 27.05.2025
Свято спорту, енергії та родинного єднання — у ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах відбувся Sport Family Weekend

Свято спорту, енергії та родинного єднання — у ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах відбувся Sport Family Weekend

17:18 27.05.2025
“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

11:59 27.05.2025
“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

17:48 23.05.2025
Зустріч з олімпійцями, інтерактиви та безкоштовні тренування — у Полтаві відбулось свято "Intersport - дітям Героїв"

Зустріч з олімпійцями, інтерактиви та безкоштовні тренування — у Полтаві відбулось свято "Intersport - дітям Героїв"

17:44 22.05.2025
Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Бронювання квартир у фінальному будинку житлового комплексу «Лісовий квартал» стартувало!

Головна подія осені виставка та конференція PrivateLabel&FMCG Master-2025

Бійці 12 корпусу отримали від громади столиці 3000 дронів - Кличко

У державному банку розповіли про всі тонкощі відкриття та ведення ФОП

UKRNAFTA конвертує кілометри пробіжок у донати на дрони

Найкращі аргументи для путіна – це зброя, зброя, зброя -  Порошенко у Раді

Інвестиції в ОВДП зростають: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 7 млрд грн в еквіваленті

Делегація ПУМБ взяла участь у Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі

Sense Bank вдосконалив сервіс «Легка розстрочка»: мінімальні витрати, максимум зручності

ПУМБ — запустив партнерську програму з українськими вишами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА