Інтерфакс-Україна
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11:39 04.08.2025

"Нова пошта" встановила понад 200 кастомних поштоматів і планує ще 1000 до кінця 2025 р.

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"Нова пошта" встановила понад 200 кастомних поштоматів і планує ще 1000 до кінця 2025 р.

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova встановила понад 200 кастомних поштоматів у Києві, Харкові, Рівному, Дніпрі та Одесі та планує розширити їх мережу ще на 1000 до кінця 2025 року.

"Наразі встановлено понад 200 кастомних поштоматів. До кінця року плануємо додати ще мінімум 1000 – у партнерстві з університетами, брендами, фестивалями та міськими адміністраціями", - йдеться у телеграм-каналі компанії в понеділок.

У "Новій пошті" нагадали, що по всій країні працюють понад 28,3 тис. точок поштоматів, за перше півріччя їх кількість виросла більш ніж на 4 тис.

Як повідомлялось, мережа відділень "Нової пошти" за шість місяців цього року зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28,326 тис., тоді як на середину 2024 року їх було відповідно 12 180 та 18,370 тис.

Компанія у першому півріччі 2025 року наростила виручку на 23% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 24,6 млрд грн, а обсяг доставлених посилок і вантажів склав 238 млн, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.

Теги: #встановлення #поштомати #нова_пошта

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