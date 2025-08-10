Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.