Рух на "синій" лінії київського метро відновлено після інциденту з падінням пасажирки під поїзд - КМДА

Рух Оболонсько-Теремківською (М2, "синьою") лінією київського метрополітену відновлено після інциденту з потраплянням пасажирки під поїзд на станції "Контрактова площа".

"Рух поїздів синьою лінією відновлено Обставини інциденту з'ясовують правоохоронні органи", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в четвер.

Раніше через падіння жінки під потяг станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" і "Тараса Шевченка" було закрито на вхід для пасажирів, а рух поїздів на лінії було організовано від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" і від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра". Про стан жінки, яка потрапила під поїзд, не повідомляють. На місце події було викликано медиків і правоохоронців.