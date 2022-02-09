Комісія з розслідування стрілянини на "Південмаші" виявила факти позастатутних відносин у частині, де служив Рябчук, - Єнін

Представники комісії з розслідування стрілянини на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш", провели анкетування особового складу в частині №3021 Нацгвардії України, в якій служив Артемій Рябчук, щодо наявності позастатутних відносин.

Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, ґрунтовний аналіз анкет розпочнеться найближчим часом, однак і до його початку можна говорити про те, що комісія виявила факти наявності позастатутних відносин.

"Представники комісії провели анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що коміся виявила факти позастатутних відносин. Отримані матеріали буде скеровано найближчими днями до ДБР (Державне бюро розслідувань - ІФ)", - написав Єнін у Facebook у середу.

При цьому він закликав журналістів "чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу".

"Мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС, - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил, та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення таких надзвичайних ситуацій", - наголосив заступник голови МВС.

Він уточнив, що комісія також виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. "Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала би бути належно замкнута", - наголосив Єнін.

За його словами, якість інструктажу перед вступом до наряду, а також нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців (в аптечці була відсутня низка необхідних медикаментів) також "викликає питання".

Єнін додав, що госпіталізовані військовослужбовці, які дістали поранень під час стрільби на заводі, вже одужують. "Частину з них уже виписали з реанімації", - зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді вже наприкінці поточного тижня.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна особа, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Як повідомляють у ДБР, слідство розглядає кілька версій злочину військовослужбовця Артемія Рябчука на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного,

Слідчі повідомили Рябчуку про підозру у скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство), ч. 3 ст. 408 КК України (дезертирство), ч. 3 ст. 410 КК України (привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, боєприпасів).

31 січня на "Південмаші" розпочала роботу комісія з розслідування стрілянини, до складу якої ввійшли представники різних департаментів, секторів і напрямів МВС.