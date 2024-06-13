Рух на "синій" лінії київського метро частково перекрито через падіння пасажирки під поїзд

Пасажирка київського метрополітену потрапила під потяг на станції "Контрактова площа", у зв'язку з чим рух Оболонсько-Теремківською (М2, "синьою") лінією київської підземки частково перекрито.

"Станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" і "Тараса Шевченка" закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в четвер.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Про стан жінки, яка потрапила під поїзд, не повідомляють. "На місце події викликано медиків і правоохоронців", - ідеться в повідомленні.