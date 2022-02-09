Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

Військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, який учинив стрілянину на "Південмаші", відмовився від свідчень, наданих ним раніше, слідство розглядає три версії скоєння злочину підозрюваним: нестатутні відносини, психічне захворювання, виконання доручення інших осіб.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

"3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву про відмову від усіх свідчень, наданих під час досудового розслідування раніше", - сказав директор ДБР.

Сухачов повідомив, що станом на сьогодні слідство висунуло три версії.

"Перша основна – це скоєння підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Друга – скоєння підозрюваним злочину через те, що він страждає на психічне захворювання, перебував у стані афекту. Третя – скоєння підозрюваним злочину за дорученням інших осіб, недержавних організацій для дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні", - наголосив він.

Сухачов також зазначив, що підозрюваний у своїх свідченнях раніше повідомив, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин, що виражалося у систематичному зневажливому ставленні та цькуванні.

"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи", - сказав директор ДБР.

За його словами, підозрюваний спростував застосування до нього фізичного насильства з боку інших військовослужбовців і командирів.

Сухачов повідомив, що під час проведення обстеження підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень у нього немає, у стані алкогольного сп'яніння він також не був.

Заступник генерального прокурора Максим Якубовський, відповідаючи на запитання парламентаріїв про те, у який спосіб потрапило в інтернет відео зі скоєнням злочину, повідомив, що це перевіряють у межах кримінального провадження, відкритого за фактом розголошення даних досудового розслідування (ст. 387 КК України). Також, за його словами, окремо відбувається розслідування щодо дій поліцейських – допиту Рябчука відразу після його затримання.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна особа, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Як повідомляють у ДБР, слідство розглядає кілька версій злочину військовослужбовця Артемія Рябчука на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного,

Слідчі повідомили Рябчуку про підозру у скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство), ч. 3 ст. 408 КК України (дезертирство), ч. 3 ст. 410 КК України (привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, боєприпасів).

31 січня на "Південмаші" розпочала роботу комісія з розслідування стрілянини, до складу якої ввійшли представники різних департаментів, секторів і напрямів МВС.