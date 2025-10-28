Інтерфакс-Україна
Події
10:58 28.10.2025

Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

1 хв читати
Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

У Подільському районі столиці 40-річний чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих, повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі у вівторок.

"Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу. Фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із перехожими вулицею місцевими мешканцями", - йдеться в повідомленні.

В поліції столиці зазначають, що в ході суперечки чоловік дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та здійснив постріли у бік двох перехожих — чоловіків 39 та 37 років.

"Унаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший — живота", - уточнюється в повідомленні.

Зловмисник з місця події втік, втім поліцейські швидко встановили його та розшукали. Ним виявився 40-річний мешканець столиці.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили травматичний пістолет. Зловмисника затримано та оголошено про підозру.

Теги: #київ #стрілянина #затримання #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 28.10.2025
ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

11:09 28.10.2025
Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

10:16 28.10.2025
СБУ затримала дезертира та його спільницю, які на замовлення РФ готували бомби для терактів на Дніпропетровщині

СБУ затримала дезертира та його спільницю, які на замовлення РФ готували бомби для терактів на Дніпропетровщині

09:43 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

16:36 26.10.2025
Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

15:48 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

14:42 26.10.2025
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

13:02 26.10.2025
Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

ВАЖЛИВЕ

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

ОСТАННЄ

Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

У застосунку Армія+ запущено базовий навчальний курс DELTA

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

Президенти Фінляндії та Казахстану заявили про важливість досягнення миру в Україні

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА