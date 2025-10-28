Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

У Подільському районі столиці 40-річний чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих, повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі у вівторок.

"Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу. Фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із перехожими вулицею місцевими мешканцями", - йдеться в повідомленні.

В поліції столиці зазначають, що в ході суперечки чоловік дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та здійснив постріли у бік двох перехожих — чоловіків 39 та 37 років.

"Унаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший — живота", - уточнюється в повідомленні.

Зловмисник з місця події втік, втім поліцейські швидко встановили його та розшукали. Ним виявився 40-річний мешканець столиці.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили травматичний пістолет. Зловмисника затримано та оголошено про підозру.