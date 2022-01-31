Події

20:20 31.01.2022

Перші напрацювання у розслідуванні стрілянини на "Південмаші" будуть відомі до кінця тижня

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Перші напрацювання у розслідуванні стрілянини на "Південмаші" будуть відомі до кінця тижня

У понеділок, 31 січня, розпочала роботу комісія з розслідування стрілянини на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш", в результаті якої загинули п'ятеро людей та ще п'ятеро постраждали, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"До кінця тижня будуть перші напрацювання. Наша мета – крок за кроком відновити ланцюг подій, що призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем Нацгвардії України вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій у майбутньому. Ми націлені на максимально ефективний результат", - повідомив перший заступник голови МВС Євген Єнін.

Він уточнив, що до складу комісії увійшли представники різних департаментів, секторів та напрямів. Перед кожним із них стоять чіткі завдання, зокрема перевірка реагування на скарги до керівників військової частини, перевірка дотримання порядку зберігання, обігу та видачі зброї у зазначеній військовій частині, з'ясування фактів звернень військовослужбовців цієї військової частини до медичних установ і встановлення причин цих звернень, виявлення можливих позастатутних відносин. Крім того, буде проведено анонімне анкетування військовослужбовців, яке може допомогти встановити порушення статутних відносин і дізнатися про реальний морально-психологічний клімат у колективі.

Також буде проведено перевірку підходів до професійного відбору військовослужбовців, їх професійну підготовку, а також контроль за цими процесами з боку керівництва Нацгвардії.

Єнін наголосив, що комісія встановить усі обставини та нюанси справи, а він особисто повідомлятиме про перебіг розслідування.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна особа, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.

Слідчі повідомили Рябчука про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.115 КК України (навмисне вбивство), ч.3 ст.408 КК України (дезертирство), ч.3 ст.410 КК України (присвоєння, вимагання військовослужбовцем зброї, боєприпасів).

 

 

Теги: #стрілянина #південмаш
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