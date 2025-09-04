На Волині чоловік обстріляв працівників ТЦК

У селі Боратин неподалік від Луцька чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК під час перевірки документів, повідомляє пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

"Під час перебування у селі Боратин було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи. Під час спроби перевірки документів ці особи почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК", - вказується у повідомленні у Facebook.

Як зазначають в ТЦК, один із військовослужбовців спробував здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Цивільний чоловік вибив пістолет з рук військового і підхопивши його з підлоги, відкрив вогонь у бік групи оповіщення.

"До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо - перелом руки", - зазначили в ТЦК.

На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин.