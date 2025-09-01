Інтерфакс-Україна
00:01 01.09.2025

Зловмисника, який застрелив одну людину, а іншу поранив у Фастові, затримано - Нацполіція



Поліція Київської області затримала зловмисника, який розстріляв у людей у Фастові, повідомляє телеграм-канал Національної поліції у неділю.

"Сьогодні до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у місті Фастів сталася стрілянина. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками - батьком та сином - стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків", - сказано в повідомленні Нацполіції.

"Свідком даної події став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Внаслідок події один чоловік помер, інший госпіталізований. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України", - додано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/47901

