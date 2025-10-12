Інтерфакс-Україна
Події
16:50 12.10.2025

Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

1 хв читати
Фото: https://t.me/gunpKyiv

Поліція затримала та оголосила підозру стрільцю, який відкрив вогонь з травматичного пістолету у барі на минулих вихідних у Печерському районі столиці, повідомила поліція Києва.

"Поліцейські оголосили про підозру чоловіку, який вчинив стрілянину в барі на Новопечерських Липках. Через дівчину між відпочиваючими з двох різних компаній виникла словесна перепалка та штовханина. Надалі один із учасників дістав зброю та здійснив декілька хаотичних пострілів у бік суперника. Потерпілих внаслідок стрільби нема", - повідомили у телеграм-каналі поліції у неділю.

За інформацією, стрільцем виявився 30-річний киянин. Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет та набої до нього.

Порушнику повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї, йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Теги: #київ #стрілянина #затримання #поліція

