Ексчиновнику Міноборони повідомлено про підозру: його службова недбалість призвела до 275 млн грн збитків

Правоохоронці повідомили колишньому посадовцю Міністерства оборони України про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, зокрема 275 млн грн. збитків державному бюджету, та у використанні завідомо підроблених документів, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, упродовж 2022–2023 років ексзаступник директора одного з департаментів Міноборони уклав 8 державних контрактів на загальну суму близько 3,1 млрд грн. При цьому, всупереч вимогам постанови Кабінету міністрів № 178 від 2 березня 2022 року та ст. 195 Податкового кодексу України, до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість", - повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора подробиці справи у телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що внаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 275 млн грн. У ході досудового розслідування за ч.2 ст. 367 та ч. 4 ст. 358 КК України суб’єкти господарювання відшкодували понад 201 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГОУ ДБР.