ДБР викрило президента НААН на махінаціях з працевлаштуванням водія

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук (НААН) України за незаконне використання бюджетних коштів, повідомляє Бюро.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР інформує, що президент НААН влаштував свого водія одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств. "Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, у 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було.

"Внаслідок цих дій з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу", - зазначається в повідомленні.