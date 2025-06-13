Інтерфакс-Україна
Події
11:47 13.06.2025

ДБР викрило президента НААН на махінаціях з працевлаштуванням водія

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ДБР викрило президента НААН на махінаціях з працевлаштуванням водія

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук (НААН) України за незаконне використання бюджетних коштів, повідомляє Бюро.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР інформує, що президент НААН влаштував свого водія одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств. "Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, у 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було.

"Внаслідок цих дій з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #дбр #наан

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