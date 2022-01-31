Керівника одного з КП Донецької ОДА судитимуть за службову недбалість, що завдала 16,5 млн грн збитків

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно керівника одного з комунальних підприємств Донецької обласної державної адміністрації, службова недбалість якого завдала обласному бюджету збитків на 16,5 млн грн, повідомляє прес-служба ДБР.

"У 2017 році посадова особа придбала комплект мобільного обладнання для утилізації енергозбережних ламп вартістю 31,8 млн грн. Однак керівник підприємства попередньо не перевірив стан обладнання і підписав акт прийому-передачі. Після цього гроші було переказано на рахунок постачальника", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що закуплене обладнання не нове, а вже було у використанні.

"Експертиза підтвердила, що придбаний товар має високий рівень зносу, і його реальна вартість становить 15,3 млн грн. Так з обласного бюджету безпідставно було використано 16,5 млн грн", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що обвинувальний акт за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України щодо директора одного з комунальних підприємств ОДА направлено до суду. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.