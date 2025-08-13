ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

Фонд держмайна (ФДМ) України 12 серпня цього року на онлайн-аукціоні з приватизації державного пакету акцій Українського науково-технічного центру металургійної промисловості "Енергосталь" (Харків) в розмірі 100% статутного капіталу продав його за 600 млн грн, ціна у ході торгів зросла у понад 57 разів.

Згідно з інформацією в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", стартова ціна об'єкта приватизації становила 10,47 млн грн.

"600 млн грн - результат онлайн-аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" у Харкові. Торги проходили в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі"", - констатується у пресрелізі ФДМ.

Об'єкт знаходиться у Харкові, за адресою пр-т Науки, 9 - це район із надзвичайно розвиненою інфраструктурою: поруч знаходяться магазини, аптеки, парк, кав'ярні, зупинки громадського транспорту та метро. Таке розташування гарантує зручний доступ і необмежені можливості для будь-якого бізнесу, зазначається в повідомленні.

У торгах за лот змагалися семеро учасників, що зумовило зростання вартості у 57,3 раза. Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 720 млн грн.

Згідно з даними аукціону, два учасника подали однакову кінцеву цінову пропозицію: ТОВ "Сандерс Лофт" (кінцевий бенефіціар, якому належить 100%, громадянин України Алік Хечоян) та ТОВ "ДАС 2015" (громадянка України Галина Наугольникова). Обидві компанії з Харкова. Згідно з протоколом, переможцем визначено ТОВ "Сандерс Лофт".

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає у власність об’єкт приватизації, який включає 68 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі, мережі водопостачання, електропередачі, газопровід). Загальна площа будівель та споруд становить 50 тис. кв. м. До об'єкта входить також 10 транспортних засобів, 379 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

ТОВ "Сандерс Лофт" зареєстровано в Харкові у травні 2017 року, керівник – Михайло Пугач. Основний вид діяльності – оптова торгівля фармацевтичними товарами.

Статутний капітал компанії – 100 грн

ДП "УкрНТЦ "Енергосталь" займається проектуванням споруджуваних, реконструйованих і технічно переоснащуваних діючих підприємств і виробничих об'єктів гірничо-металургійного комплексу, машинобудування та інших галузей, створення нових виробництв, технологій і процесів, промислової екології, енергозбереження, охолодження металургійних агрегатів, використання вторинних ресурсів, обробки металопродукції, утилізації промислових і побутових відходів, реалізації основних положень Кіотського протоколу в базових галузях промисловості.