Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

Державний Сенс Банк (Київ) та Львівська міська рада уклали кредитну угоду про співпрацю, яка передбачає часткову компенсацію до 30% тіла кредиту (але не більше 1 млн грн) для ЖБК та ОСББ на проєкти з енергоефективності.

Як повідомляє банк на своєму сайті у п’ятницю, львівські ЖБК та ОСББ, які оформлять кредит для реалізації проєктів у межах програми "Теплий дім", зможуть отримати компенсацію до 30% тіла кредиту, але не більше 1 млн грн за одним договором.

Умови співпраці також можуть поєднуватися з іншими програмами підтримки, зокрема "ЕНЕРГОДІМ" від Фонду енергоефективності та державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

За даними Національного банку, у квітні 2025 року за загальними активами Сенс Банк посідав 9 місце (148,7 млрд грн, або 4,0%) серед 60 банків.

Як повідомлялось, державний Укргазбанк у червні надав Львову кредит на 650,5 млн грн строком на п'ять років для ремонтів шкіл, лікарень, вулиць та благоустрою парків.