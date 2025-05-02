Мінекономіки та EMF мають намір створити дорадчу раду з питань житлового фінансування в Україні

Перша віцепрем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко та Генеральний секретар Європейської іпотечної федерації (EMF) Лука Берталот підписали лист про наміри щодо створення Дорадчої ради з питань розвитку житлового фінансування в Україні, повідомила пресслужба ПрАТ "Укрфінжитло".

"Відновлення житлового сектору — критично важливе для повернення людей додому, створення робочих місць, залучення інвестицій і стимулювання економіки. Для цього потрібні ефективні фінансові рішення. Саме тому підписання Листа про наміри з Європейською іпотечною федерацією є надзвичайно важливим. Це дозволить масштабувати програми доступного житла й зробити їх більш стійкими у довгостроковій перспективі", – наводить пресслужба слова Свириденко.

Згідно з повідомленням, дорадча рада стане платформою для стратегічної взаємодії між державними органами України, міжнародними фінансовими інституціями, експертним середовищем та учасниками іпотечного ринку. Її завдання – сприяти впровадженню реформ і розробці ефективних фінансових інструментів у сфері житлової політики.

За словами голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євгена Мецгера, долучення компанії до дорадчої ради відкриває можливості для впровадження європейських стандартів і залучення інвестицій.

Зазначається, що дорадча рада працюватиме над впровадженням комплексних рішень у сфері житлового фінансування, розвитком ринку облігацій з покриттям та сек’юритизації активів, а також над створенням сприятливого регуляторного середовища для залучення приватного й міжнародного капіталу.

Процес створення ради координуватиметься Мінекономіки, тоді як EMF надаватиме експертну підтримку та сприятиме участі міжнародних партнерів.

Європейська іпотечна федерація (European Mortgage Federation, EMF) – асоціація, яка об’єднує іпотечних кредиторів і емітентів облігацій з іпотечним та іншим покриттям (covered bonds). Федерація має значний досвід у сфері житлової політики, ринків капіталу та сек’юритизації. Серед її членів – фінансові установи з понад 15 країн, зокрема стратегічні партнери України. "Укрфінжитло" є членом EMF з 2023 року.