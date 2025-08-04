Інтерфакс-Україна
Події
14:27 04.08.2025

На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

1 хв читати
На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми "єОселя", повідомляє пресслужба Укрфінжитла.

У релізі уточнюється, що Полтавська обласна військова адміністрація компенсуватиме 3% річних за іпотекою для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом, ветеранів війни, учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для отримання компенсації під час подання заявки на єОселю в Дії необхідно обрати Укргазбанк, Ощадбанк чи ПриватБанк.

Місцеві програми компенсації також діють на Сумщині, Харківщині, Закарпатті, Одещині, Львівщині, Буковині, Миколаївщині, у містах Кривий Ріг та Тернопіль. Загалом сьогодні програмами компенсації по єОселі від органів влади на місцях скористалися понад тисяча позичальників.

Більше детальна інформація про кожну програму в окремому регіоні – за посиланням.

Теги: #єоселя #полтавська_область #укрфінжитло #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 30.07.2025
Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд - Пишний

Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд - Пишний

20:02 27.07.2025
Землетрус магнітудою 2,9 був зафіксований під Полтавою

Землетрус магнітудою 2,9 був зафіксований під Полтавою

08:19 27.07.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА спричинили пошкодження житлової інфраструктури на Полтавщині - ОВА

Падіння уламків ворожих БпЛА спричинили пошкодження житлової інфраструктури на Полтавщині - ОВА

08:57 25.07.2025
Пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на Полтавщині

Пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на Полтавщині

08:18 23.07.2025
Через негоду без світла залишилися 1297 споживачів на Полтавщині

Через негоду без світла залишилися 1297 споживачів на Полтавщині

09:03 19.07.2025
Через негоду без світла залишилися понад 1,2 тис. споживачів на Полтавщині

Через негоду без світла залишилися понад 1,2 тис. споживачів на Полтавщині

17:49 18.07.2025
В Мінветеранів розповіли, як ветеранам придбати житло за програмою "єОселя"

В Мінветеранів розповіли, як ветеранам придбати житло за програмою "єОселя"

17:28 15.07.2025
"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

18:33 14.07.2025
За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

18:07 14.07.2025
Держава компенсуватиме повну вартість навчання дітям осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності - Кабмін

Держава компенсуватиме повну вартість навчання дітям осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності - Кабмін

ВАЖЛИВЕ

Безпілотники СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

ОСТАННЄ

Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва

Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено з 15:00 4 серпня у зв’язку з підготовкою до надання рекомендацій на вступ

В результаті пожежі в Кривому Розі загинули три людини – ДСНС

Мінрозвитку надало пріоритет у "єЧерзі" вантажівкам зі швидкопсувними товарами, з Т1 або МДП та підприємств-AEO

Україна довела, що демократична прозорість є основою її оновлення – стаття Єрмака та французького режисера Леві

ВАКС призначив розгляд клопотань про запобіжні заходи Гайдаю та Кузнєцову

Ексзаступник міністра соцполітики Кошеленко очолить в Mastercard напрям із розвитку співпраці з держсектором в Україні та Східній Європі

СБС завдали успішного удару по паливній базі аеропорту "Сочі" в РФ

У Львові сталася пожежа в готелі, постраждали 6 людей - міськрада

Дві людини загинули внаслідок авіаудару по Гуляйпільській громаді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА