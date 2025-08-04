На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми "єОселя", повідомляє пресслужба Укрфінжитла.

У релізі уточнюється, що Полтавська обласна військова адміністрація компенсуватиме 3% річних за іпотекою для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом, ветеранів війни, учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для отримання компенсації під час подання заявки на єОселю в Дії необхідно обрати Укргазбанк, Ощадбанк чи ПриватБанк.

Місцеві програми компенсації також діють на Сумщині, Харківщині, Закарпатті, Одещині, Львівщині, Буковині, Миколаївщині, у містах Кривий Ріг та Тернопіль. Загалом сьогодні програмами компенсації по єОселі від органів влади на місцях скористалися понад тисяча позичальників.

Більше детальна інформація про кожну програму в окремому регіоні – за посиланням.