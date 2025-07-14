За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

Загальна сума виданих кредитів за програмою "єОселя" станом на 14 липня складає 30 млрд 116 млн грн, доступною іпотекою скористалось 18122 українців, повідомили у пресслужбі "Укрфінжитла".

"18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисяч дітей, забезпечених житлом і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн. Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Найбільше серед позичальників – військовослужбовців та представників сектору безпеки, яким іпотека доступна під 3%, – 9 331 кредит. Також програмою під 3% за весь час скористались 1 413 медиків, 1 406 педагогів, 369 науковців.

Програмою під 7% скористались 4 496 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив), 672 внутрішньо переміщені особи та 411 ветеранів.

Майже 45% позичальників – це українці віком 26-35 років, а 33% – позичальники віком 36-45 років.

Близько 80% нерухомості, яку українці купують завдяки "єОселі", – житло площею 50-73 кв. м (39% загальної кількості) та менше ніж 50 кв. м (39%). При цьому загальна площа придбаної за "єОселею" нерухомості вже перевищила 1 млн кв. м.

11 466 кредитів за "єОселею" видані на житло вторинного ринку, а 6632 – це житло так званого "першого продажу". При цьому 1449 кредитів серед них – це квартири у будинках на етапі зведення.

Після оновлення програми у 2025 році доля саме нового житла від забудовника та на етапі будівництва сягнула 60%.

"Програма створює попит, дає сигнал забудовникам, залучає банки і підвищує довіру до державних інструментів. Ми рухаємося далі: масштабування і налаштування програми на найближчі п’ять років дозволять зробити її ще доступнішою і ефективнішою для тих, хто справді цього потребує", — наголосив голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із первісним внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку, і будинках не старше 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників – у будинку не старше трьох років або об’єкті, що будується. ВПО можуть взяти участь в "єОселі" під 7% річних та придбати житло віком до 10 років або житло на стадії будівництва по всій території України, де працює програма.

Кабінет міністрів постановою №939 від 16 серпня вніс зміни до умов "єОселі". Зокрема, з 19 вересня можна використати сертифікати "єВідновлення" як початковий внесок для придбання житла за "єОселею", можна купувати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва, збільшено ставки виплат після 10 років обслуговування позики. З 19 жовтня для молоді віком до 25 років зменшено розмір першого внеску (від 10%).

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", банк "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.