Обсяг сплачених "Філіп Морріс Україна" податків за 6 міс.-2025 р. збільшився на 17%

Компанія "Філіп Морріс Україна" за січень-червень 2025 року сплатила 28,9 млрд грн податків в Україні, що більше за аналогічний період попереднього року 17% або 5 млрд грн.

Як зазначається в пресрелізі компанії в понеділок, основна частина цієї суми припадає на акцизний податок - 22,9 млрд грн, ще 5,4 млрд грн - це ПДВ.

“Збільшення наших податкових платежів має дві головні причини. По-перше, цього року набув чинності закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби згідно з рекомендаціями МВФ та Єврокомісії. По-друге, зросли ціни, а отже, і суми сплаченого ПДВ. Якщо торік середня вартість пачки сигарет становила 80–90 грн, то зараз вже на рівні 110–120 грн”, - процитувала пресслужба фінансового директора “Філіп Морріс” в Україні Сергія Кальнооченко.

Він також наголосив, що держбюджет міг би отримати ще більше, якби не суттєве зростання нелегального ринку тютюнових виробів.

Кальнооченко наголосив, що частка легального ринку скорочується через посилення тіньового сегмента.

“Згідно з дослідженням KantarУкраїна, у квітні 2025р. частка нелегальної продукції досягла 16,2% проти 12,6% у жовтні 2024-го. У грошах це означає 25,2 млрд грн недоотриманих надходжень. І це не лише втрати для бюджету, але й для нас як міжнародного виробника: споживач замість якісного легального продукту часто купує підробки сумнівної якості, за які не сплачуються податки”, - пояснив він.

В компанії запевнили, що продовжать працювати над тим, щоб ринок залишався прозорим, а бюджет - наповненим.

“Ми переконані, що боротьба з нелегальною торгівлею є спільним завданням бізнесу та держави”, - підсумував Кальнооченко.

"Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 р., за цей час вона інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2024 р. компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, у яку інвестувала $30 млн і створила 250 робочих місць. Окрім цього, за останні 2 роки було виділено $16 млн у запуск та комерціалізацію бездимних продуктів та нікотинових подушечок ZYN в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила 850 млн грн на підтримку співробітників, а також понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Також з 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.