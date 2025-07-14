Інтерфакс-Україна
Економіка
11:19 14.07.2025

Обсяг сплачених "Філіп Морріс Україна" податків за 6 міс.-2025 р. збільшився на 17%

2 хв читати
Обсяг сплачених "Філіп Морріс Україна" податків за 6 міс.-2025 р. збільшився на 17%

Компанія "Філіп Морріс Україна" за січень-червень 2025 року сплатила 28,9 млрд грн податків в Україні, що більше за аналогічний період попереднього року 17% або 5 млрд грн.

Як зазначається в пресрелізі компанії в понеділок, основна частина цієї суми припадає на акцизний податок - 22,9 млрд грн, ще 5,4 млрд грн - це ПДВ.

“Збільшення наших податкових платежів має дві головні причини. По-перше, цього року набув чинності закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби згідно з рекомендаціями МВФ та Єврокомісії. По-друге, зросли ціни, а отже, і суми сплаченого ПДВ. Якщо торік середня вартість пачки сигарет становила 80–90 грн, то зараз вже на рівні 110–120 грн”, - процитувала пресслужба фінансового директора “Філіп Морріс” в Україні Сергія Кальнооченко.

Він також наголосив, що держбюджет міг би отримати ще більше, якби не суттєве зростання нелегального ринку тютюнових виробів.

Кальнооченко наголосив, що частка легального ринку скорочується через посилення тіньового сегмента.

“Згідно з дослідженням KantarУкраїна, у квітні 2025р. частка нелегальної продукції досягла 16,2% проти 12,6% у жовтні 2024-го. У грошах це означає 25,2 млрд грн недоотриманих надходжень. І це не лише втрати для бюджету, але й для нас як міжнародного виробника: споживач замість якісного легального продукту часто купує підробки сумнівної якості, за які не сплачуються податки”, - пояснив він.

В компанії запевнили, що продовжать працювати над тим, щоб ринок залишався прозорим, а бюджет - наповненим.

“Ми переконані, що боротьба з нелегальною торгівлею є спільним завданням бізнесу та держави”, - підсумував Кальнооченко.

"Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 р., за цей час вона інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2024 р. компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, у яку інвестувала $30 млн і створила 250 робочих місць. Окрім цього, за останні 2 роки було виділено $16 млн у запуск та комерціалізацію бездимних продуктів та нікотинових подушечок ZYN в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила 850 млн грн на підтримку співробітників, а також понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Також з 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Теги: #податки #філіп_морріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:07 05.07.2025
Трамп підписав закон про податки та витрати

Трамп підписав закон про податки та витрати

16:05 04.07.2025
Гетманцев після виявлення порушень закликав гральний бізнес не ухилятися від податків

Гетманцев після виявлення порушень закликав гральний бізнес не ухилятися від податків

09:58 02.07.2025
Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про видатки й податки

Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про видатки й податки

10:51 29.06.2025
G7 і США досягли угоди про податки для компаній

G7 і США досягли угоди про податки для компаній

14:46 13.06.2025
Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

08:56 13.06.2025
IDS Ukraine за перший квартал 2025 року сплатила до бюджету 236,3 млн грн

IDS Ukraine за перший квартал 2025 року сплатила до бюджету 236,3 млн грн

12:56 30.05.2025
"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

19:08 29.05.2025
БЕБ підозрює 50 тис. ФОП у протиправних схемах, більшість з них - молодь

БЕБ підозрює 50 тис. ФОП у протиправних схемах, більшість з них - молодь

14:34 12.05.2025
Понад 5 млрд грн податків заплатила мережа ОККО до держбюджету за перший квартал цього року

Понад 5 млрд грн податків заплатила мережа ОККО до держбюджету за перший квартал цього року

16:21 01.05.2025
Податкового ефекту від "Клубу білого бізнесу" немає - думка

Податкового ефекту від "Клубу білого бізнесу" немає - думка

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ОСТАННЄ

ЄІБ може надати Укрексімбанку EUR100 млн для фінансування МСБ

Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%

"Нібулон" почав надавати аграріям послуги збирання врожаю, вже опрацював 5 тис. га на Одещині

Біткойн оновив історичний максимум, торгується вище $122 тис.

MIGA надало EUR185 млн гарантій BNP Paribas та ING Bank для збільшення операцій їх дочірніх банків в Україні

Дефіцит бюджету України з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Загальний обсяг виділеного від ЄБРР фінансування для України сягнув EUR7,6 млрд

ЄБРР виділив "Новій пошті" кредит до EUR50 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА