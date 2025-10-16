Інтерфакс-Україна
Економіка
15:20 16.10.2025

Тіньовий тютюновий ринок може повернутись до рівня 2024р. через частку податків в ціні

Велика частка податків в ціні на тютюнові вироби може спричинити зростання тютюнового ринку з 12% до рівня 2024 року, коли вона сягала 25%, повідомив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

"Проблема існує саме через велику частину податків в ціні, це у всіх країнах, але в Україні податки це більше 70%. Тобто, коли людина купує пачку за 150 гривень, то 127 гривень – це суто податки", - сказав Барабаш на панельній дискусії Київського міжнародного економічного форуму в Києві в четвер.

Барабаш наголосив, що таким чином компанії, які не сплачують податки, отримують неймовірну перевагу для того, щоб неконкурентно та заробляти більше.

Проте, за його словами, все значно залежить від того, наскільки системний підхід в країні відбувається з точки зору законодавчої бази та правоохоронних органів.

"В Україні картину цю можна описати, це як крок вперед, два назад", - підкреслив він.

Барабаш нагадав, що у 2024 році, коли ринок історично досягнув свого піку, 25% ринку було в тіні, проте після тиску від міжнародних партнерів розпочалась активна робота з подолання тіні на тютюновому ринку, завдяки чому деякі фабрики закрили або оформили ліцензії відповідно до законодавства. Врешті-решт частка нелегального ринку тютюну знизилась вдвічі - до 12%.

"Зараз трохи послабилася боротьба, знов починається зростання нелегалу. На сьогоднішній день нелегал вже 17%, і я думаю, що ми можемо таким темпом знову досягти 24%", - наголосив Барабаш.

В кулуарах заходу він розповів кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що методи боротьби існують, адже є країни, як Польща та Італія, де рівень нелегальної торгівлі менше 5%.

"Законодавча база в Україні для цього повністю існує. От координаційна системна робота цих органів на сьогоднішній день, на жаль, не існує. Деякі речі робить податкова окремо, деякі речі робить поліція на містах. А коли немає системи, воно трохи працює, а потім відкочується назад і все", - додав він.

Як повідомлялось, згідно з дослідженням Kantar Україна, у квітні 2025 року частка нелегальної продукції досягла 16,2% проти 12,6% у жовтні 2024-го.

