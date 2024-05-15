БЕБ здійснює 24 одночасні обшуки на виробництвах чотирьох виробників сигарет, яких підозрюють у незаконних діях

Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснюють 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції.

Згідно з повідомленням пресслужби БЕБ, цих виробників підозрюють у виробництві сигарет за формою 2 та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.

"Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет Marshal, URTA, BRUT, BL, Marvel, Compliment тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну", - уточнюється в повідомленні.

Крім того, детективи БЕБ попередньо встановили, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалася відомою службою доставки. В одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без акцизних марок.

Обшуки на виробництвах тривають. До відповідних перевірок і досліджень залучено криміналістів та Державну податкову службу.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у середу поінформував про проведені обшуки на підприємствах п'яти найбільших вітчизняних виробників тютюну. Він закликав представників судової влади виносити об'єктивні рішення щодо нелегального виробництва підакцизної продукції.

Водночас голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк (парламентська фракція "Голос") звернувся до в.о. директора БЕБ Сергія Перхуна з проханням проконтролювати перебіг слідства на Львівській тютюновій фабриці та унеможливити тиск на детективів.