Інтерфакс-Україна
Події
22:39 30.09.2025

Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

1 хв читати

Французький флот повідомив у вівторок, що влада розслідує можливе порушення з боку нафтового танкера Boracay, який підозрюють у приналежності до "тіньового флоту", що бере участь у торгівлі російською нафтою, повідомляє Reuters.

"Судно внесене до списку санкцій Великої Британії та Європейського Союзу проти Росії. Раніше цього року його затримали естонські власті за плавання без дійсного прапора країни. За даними флоту, танкерні судна тіньового флоту зазвичай мають непрозору власність і страхування, а їхній вік часто перевищує 20 років", - зазначено в повідомленні.

Французький флот повідомив, що проводиться розслідування. Прокурор Бреста заявив виданню, що справа розпочата після того, як екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав накази.

Джерело: https://www.reuters.com/world/france-investigates-suspected-offence-by-sanctioned-oil-tanker-2025-09-30/

Теги: #тіньовий #флот #франція #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:25 30.09.2025
В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

15:00 30.09.2025
Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

11:48 30.09.2025
ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

17:44 29.09.2025
РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

12:25 25.09.2025
Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

02:58 25.09.2025
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів

Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів

22:38 22.09.2025
Франція офіційно визнала Палестинську державу

Франція офіційно визнала Палестинську державу

05:46 22.09.2025
Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

06:56 21.09.2025
У Франції посилять реагування на антисемітські прояви - Макрон

У Франції посилять реагування на антисемітські прояви - Макрон

00:18 15.09.2025
Військові експерти закликають до термінового впровадження проєкту Skyshield – ЗМІ

Військові експерти закликають до термінового впровадження проєкту Skyshield – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

ОСТАННЄ

Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

У Куп’янську залишаються 758 жителів

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА