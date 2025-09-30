Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

Французький флот повідомив у вівторок, що влада розслідує можливе порушення з боку нафтового танкера Boracay, який підозрюють у приналежності до "тіньового флоту", що бере участь у торгівлі російською нафтою, повідомляє Reuters.

"Судно внесене до списку санкцій Великої Британії та Європейського Союзу проти Росії. Раніше цього року його затримали естонські власті за плавання без дійсного прапора країни. За даними флоту, танкерні судна тіньового флоту зазвичай мають непрозору власність і страхування, а їхній вік часто перевищує 20 років", - зазначено в повідомленні.

Французький флот повідомив, що проводиться розслідування. Прокурор Бреста заявив виданню, що справа розпочата після того, як екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав накази.

