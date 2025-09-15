Інтерфакс-Україна
Економіка
10:45 15.09.2025

Філіп Морріс призначила Ларису Наконечну новою HR-директоркою в Україні та Молдові

3 хв читати
Філіп Морріс призначила Ларису Наконечну новою HR-директоркою в Україні та Молдові

Філіп Морріс в Україні призначила Ларису Наконечну новою директоркою напрямку HR Філіп Морріс в Україні та Молдові (у Філіп Морріс функція HR називається People & Culture).   

Лариса має понад 20 років досвіду у сфері управління талантами й організаційного розвитку в провідних міжнародних компаніях. До приходу в PMI вона працювала в Syngenta Group, Deloitte, EY, успішно реалізуючи HR-трансформації в Європі, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та США.  

До призначення в Україні Лариса з 2021 року працювала у штаб-квартирі Philip Morris International у Швейцарії, де керувала програмою еволюції операційної моделі функції HR. Її лідерство дозволило компанії зміцнити HR-стратегії на глобальному рівні й адаптуватися до швидких і мінливих бізнес-викликів. 

Лариса здобула ступінь Executive MBA в ESADE Business School в Іспанії та магістерський ступінь із міжнародного управління людськими ресурсами в Kingston University у Великій Британії, що дало їй глибоке розуміння сучасних бізнес-моделей і стратегічного управління людьми. 

На новій посаді Лариса відповідатиме за трансформацію підходів до управління талантами та розвиток внутрішнього потенціалу української команди, щоб забезпечити сталий розвиток компанії в нинішніх реаліях. 

"В умовах війни та жорсткої конкуренції за кваліфікованих працівників я ставлю собі за мету переосмислити підхід до пошуку і розвитку талантів, а також створити умови для прискореного розвитку співробітників в організації, – розповіла P&C директорка "Філіп Морріс Україна" Лариса Наконечна. – Не менш важливим пріоритетом залишається добробут працівників і їхня психологічна підтримка. Компанія вже інвестувала близько 1 млрд грн у програми допомоги співробітникам від початку великої війни. Надалі ми плануємо розширювати wellbeing-ініціативи, щоб кожен відчував захист і підтримку".  

За словами Лариси, окремим фокусом для Філіп Морріс стане також розвиток програм підтримки мобілізованих працівників, ветеранів та їхніх родин.  

"Призначення Лариси – це стратегічне підсилення нашої компанії в Україні. Ми впевнені, що її міжнародний досвід і глибоке розуміння бізнес-процесів допоможуть нам не лише утримувати статус одного з найкращих роботодавців країни, а й формувати сучасну культуру, яка відповідає викликам війни та трансформації бізнесу", – прокоментував Максим Барабаш, генеральний директор "Філіп Морріс Україна".  

"Філіп Морріс Україна" є дочірньою компанією Philip Morris International (PMI), провідної міжнародної тютюнової компанії, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму. Асортимент бездимних продуктів PMI включає системи для електричного нагрівання тютюну, а також продукти з нікотином для перорального прийому.  

Філіп Морріс є одним із найбільших інвесторів в Україні. За 30 років роботи тут компанія інвестувала в економіку країни понад $750 млн. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн і створила 250 робочих місць.

З початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила  понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти та близько 1 млрд грн допомоги співробітникам компанії. 

Теги: #наконечна_лариса #філіп_морріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:19 14.07.2025
Обсяг сплачених "Філіп Морріс Україна" податків за 6 міс.-2025 р. збільшився на 17%

Обсяг сплачених "Філіп Морріс Україна" податків за 6 міс.-2025 р. збільшився на 17%

12:56 30.05.2025
"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

18:17 25.12.2024
"Філіп Морріс Україна" виконає приписи АМКУ, посилить інформування споживачів про системи нагрівання тютюну

"Філіп Морріс Україна" виконає приписи АМКУ, посилить інформування споживачів про системи нагрівання тютюну

10:40 14.11.2024
Легальні сигаретні фабрики України - як таксопарк із 5 таксі, де кожне працює годину-дві на день, - гендиректор PMU

Легальні сигаретні фабрики України - як таксопарк із 5 таксі, де кожне працює годину-дві на день, - гендиректор PMU

14:30 05.10.2023
Наш пріоритет зараз – відкриття нової фабрики – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

Наш пріоритет зараз – відкриття нової фабрики – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

11:30 06.01.2023
"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і пропонує перевірити результати досліджень

"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і пропонує перевірити результати досліджень

16:12 30.12.2022
Роботу соціальних просторів "Сфери світла" продовжено до 5 січня

Роботу соціальних просторів "Сфери світла" продовжено до 5 січня

17:56 01.08.2022
"Філіп Морріс" у серпні почне випускати сигарети на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві

"Філіп Морріс" у серпні почне випускати сигарети на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві

13:59 06.07.2022
"Філіп Морріс" стикається в Україні з необґрунтованими претензіями з боку держорганів - гендиректор

"Філіп Морріс" стикається в Україні з необґрунтованими претензіями з боку держорганів - гендиректор

12:10 06.07.2022
Ми готові стати партнером у відновленні української економіки – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

Ми готові стати партнером у відновленні української економіки – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

ВАЖЛИВЕ

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

ОСТАННЄ

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

Україна отримає від Японії понад $246 млн

Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

Ексголова Держтуризму Олеськів: ЄС посилює довіру до туристичного ринку, захищаючи споживачів і бізнес, а Україна досі стоїть на місці

Держгеонадра призначили на 11 грудня аукціон на 4 вуглеводневі ділянки за ціною в 0,5 млрд грн

Обсяг поставок LNG із США "Нафтогазом" та ORLEN досяг 400 млн куб. м

Рішення суду ЄС скасовує держфінансування проєкту АЕС "Пакш-2" в Угорщині, але не забороняє будівництво

Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

Україна відкриє рахунок в НБУ для акумуляції внеску в бюджет ЄС, проте просить відтермінувати деякі норми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА