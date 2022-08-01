"Філіп Морріс" у серпні почне випускати сигарети на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ПрАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" домовилися про співпрацю, в рамках якої "Філіп Морріс" з серпня цього року розпочне виробництво сигарет під ТМ Bond Street, L&M, Marlboro, Parliament та Philip Morris на фабриці "Імперіал" у Києві.

Як повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок, такий крок дозволить забезпечувати потреби споживачів продукції "Філіп Морріс" в умовах зупинки її виробництва на фабриці у Харківській області.

"Від початку війни ми шукали альтернативні способи, як забезпечити постачання продукції. Ми дуже раді, що знайшли взаємовигідне рішення з компанією "Імперіал Тобакко", яка вироблятиме продукцію відповідно до високих стандартів якості PMI. Для "Філіп Морріс" це тимчасовий захід "Сподіваємося, що зможемо відновити виробництво на нашій харківській фабриці щойно це буде безпечним для працівників", - цитує пресслужба генерального директора "Філіп Морріс" Максима Барабаша.

За його даними, домовленість дозволить зберегти робочі місця, покращити постачання продукції українського ринку та гарантувати сплату податків до держбюджету.

"Фабрика "Імперіал Тобакко" у Києві має значний виробничий потенціал та сильну професійну команду, щоб забезпечити випуск додаткових обсягів продукції якісно та у потрібні терміни. З початку війни наше підприємство не може виконувати експортних поставок, тому угода з "Філіп Морріс" дозволить завантажити наші потужності", - цитує компанія у релізі голову правління "Імперіал Тобакко" Галину Воробйову.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів. В Україні працює понад 20 років, є власницею фабрики у Харківській області. На підприємствах компанії до російського збройного вторгнення працювали близько 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для більш ніж 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році наростило чистий прибуток на 5% порівняно з 2019 роком - до 2,73 млрд грн, активи зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5% до 7,79 млрд грн.

"Імперіал Тобакко" в Україні входить до холдингу Imperial Brands (Британія). Бренди компанії – Davidoff, Parker&Simpson, West, Style, R1, "Прима".

Тютюнова фабрика ПрАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" розташована у Києві. До російського воєнного вторгнення виробляли продукцію для внутрішнього ринку та експорту (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Об'єднані Арабські Емірати, Монголія, Ліван, Узбекистан, США).