Роботу соціальних просторів "Сфери світла" продовжено до 5 січня

Роботу соціальних просторів "Сфери світла" з генераторами та системами супутникового зв'язку Starlink, що розміщені у Києві, Одесі та Львові, продовжено ще на тиждень, з 30 грудня до 5 січня.

Про це повідомила пресслужба виробника тютюнових виробів ПрАТ "Філіп Морріс Україна", який організував роботу коворкінгів спільно з агентством DTF.

"Після ракетних обстрілів 29 грудня Львів залишився майже без світла, а у всій Україні тривають екстрені відключення електроенергії. Тому ми вирішили продовжити роботу "сфер" ще на тиждень. Простір уже став другим домом для багатьох українців, тому ми закликаємо відповідальні компанії приєднатися до нашої ініціативи та стати її партнерами", - наводить пресслужба слова Дмитра Зінченка, генерального директора ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн", що входить у холдинг.

Раніше компанія організувала соціальні простори, в яких можна зігрітися, підзарядити девайси, попрацювати та випити гарячого чаю. Кожен з них здатен одночасно прийняти близько 100 осіб.

Соціальні простори розташовані у Києві на Площі Лесі Українки, 1 (Центральна виборча комісія) та Контрактовій площі (біля колеса огляду), в Одесі у Парку ентузіастів (Академіка Заболотного 66/2в) та у сквері "Промінь" (Левітана 95а), а у Львові на вул. Винниченка 24 (Порохова вежа).

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів. В Україні працює понад 20 років, володіє фабрикою у Харківській області. На підприємствах компанії до російського збройного вторгнення працювали близько 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для понад 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.