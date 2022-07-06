Ми готові стати партнером у відновленні української економіки – гендиректор "Філіп Морріс Україна"

Ексклюзивне бліцінтерв'ю генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша агентству "Інтерфакс-Україна"

- На конференції в Лугано піднімаються питання відновлення України. Якою буде роль Філіп Морріс у цьому процесі?

- "Філіп Морріс" в Україні є ключовим американським інвестором, роботодавцем та платником податків. І таким ми бачимо своє майбутнє в Україні. На конференції обговорювалися питання відновлення за п’ятьма напрямами: економічним, соціальним, інфраструктурним, екологічним та технологічним. З самого початку нашої роботи в Україні – з 1994 року – ми працювали за всіма цими напрямами. У нас є як досвід відновлення застарілого виробництва у місті Харків, так і досвід масштабного будівництва "з нуля" у чистому полі у Харківській області, включаючи підведення комунікацій. Нагадаю, що наша фабрика до війни була експортним хабом для понад 20 країн світу, зокрема, таких великих ринків, як Японія та Єгипет. Відтак, я бачу нашу роль не тільки як експортера, одного із найбільших платників податків та роботодавця, але і як партнера та радника у питаннях відновлення країни.



- Як війна вплинула на ваш бізнес в Україні?

- Нашим основним пріоритетом завжди була безпека працівників. Тому з початку війни ми евакуювали команду та рідних наших співробітників. Це більше ніж 1600 людей. Компанія продовжує виплачувати заробітну плату, забезпечила проживання всім евакуйованим та членам їхніх сімей як в Україні, так і за кордоном. З 24 лютого робота нашої фабрики зупинена через бойові дії в Харківській області. Ми - єдина з тютюнових компаній в Україні, яка не відновила виробництво. Тому ми були вимушені розпочати імпорт тютюнових виробів, щоб забезпечити сталі поставки продукції. Це бізнес-рішення дозволило нам сплатити з початку війни більше ніж 11 млрд грн податків, зокрема, акцизу на 8,3 млрд грн.



- Ви сказали, що ваше підприємство не працює. Як забезпечуєте поставки продукції в Україну?

- Ми налаштували імпорт продукції із інших країн. Над забезпеченням українського ринку працює вісім фабрик Philip Morris International. На жаль, цього не достатньо і зараз може спостерігатися нестача певних марок наших сигарет. Команда робить усе можливе, щоб збільшити обсяги виробництва для України, а також забезпечити своєчасну доставку продукції, що також є непростою задачею враховуючи логістичні обмеження.



- Чи є у компанії можливість все ж налагодити виробництво в Україні?

- Ситуація в Харківській області залишається складною. На початку травня в одну із будівель на території нашої фабрики влучила ракета. В таких умовах ми поки не можемо запустити роботу підприємства, бо безпека співробітників завжди буде нашим пріоритетом. Ми не будемо ризикувати життям для відновлення виробництва. Компанія розглядає різні варіанти, щоб забезпечити постачання продукції, крім імпорту. Як тимчасовий захід, поки ситуація у Харківській області не стабілізується, ми розмірковуємо над можливістю виробництва наших сигарет на виробничих потужностях інших тютюнових компаній в Україні.



- За результатами конференції в Лугано, на вашу думку, як має будуватися взаємодія влади і бізнесу для відновлення економіки України?

- Плани, які прозвучали під час конференції, дуже амбітні і стосуються відновлення економіки, покращання інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу в Україні. Нам приємно, що уряд зацікавлений в розвитку довгострокового економічного потенціалу.

Але, на жаль, ми бачимо сьогодні, що реальна ситуація на місцях не завжди відображає гарні наміри, що були заявлені як пріоритетні. Навіть така компанія, як наша, яка працює виключно у правовому полі, стикається із численними надуманими та необґрунтованими, на нашу думку, претензіями представників органів державної влади.

Наведу декілька історій з нашого досвіду за останні кілька місяців. Як я вже зазначав, через зупинку виробництва в Україні ми переорієнтувались на імпорт. І одразу стикнулися з більш ніж тижневим простоєм нашої продукції на митниці через бюрократичні процедури щодо розрахунку ПДВ з тютюнових виробів. Потім роботу наших складів було паралізовано фактичними перевірками ДПС із безпідставними звинуваченнями. Будь-яка затримка в реалізації нашої продукції – це втрачені продажі і, відповідно, несплачений акциз, обсяг якого може досягати 100 млн грн вдень. Ми не розуміємо, як таке можна допускати сьогодні, коли країні потрібні гроші через колосальний дефіцит бюджету. Сьогодні бізнес намагається робити все можливе для відновлення своєї роботи та підтримки економіки, однак у цьому немає підтримки представників органів державної влади на місцях, скоріше, навпаки.

Ще один яскравий випадок був саме перед конференцією у Лугано. Пізно ввечері у п’ятницю (звичайно ж уже після завершення робочого дня), 24 червня, на наш склад у Києві прийшли представники Бюро економічної безпеки для проведення невідкладної слідчої дії -обшуку, який тривав кілька днів навіть під час повітряних тривог. На нашу думку, жодних правових підстав для проведення обшуку у представників Бюро економічної безпеки не було. У результаті була тимчасово вилучена партія сигарет з іноземним маркуванням. Цей товар був вироблений ще до війни для ринку Японії та в силу очевидних обставин не може бути зараз експортований. Товар законно зберігається на наших складах. Повторю, що усі ці ситуації заважають нормальній роботі бізнесу і відповідно, коштують державі мільйони гривень недотриманих податків, а нам - значних часових затрат на пояснення очевидних речей.

Ще одне питання, з яким ми розбираємось зараз, це зникнення значної кількості наших сигарет, призначених для експорту в Японію, з митного складу в одному з аеропортів України. Наше завдання -з’ясувати, за яких обставин і куди вони пропали. Не виключаємо, що викрадений товар міг вже з’явитися на ринку. Для того, щоб інвесторам було цікаво брати участь в програмах відновлення, які озвучені в Лугано, влада має зробити конкретні кроки, щоб бізнесу не доводилося зіштовхуватися з такими діями представників органів державної влади, з якими постійно стикаємось ми.



- Чи контрольована ситуація з нелегальним ринком у воєнні часи? До війни частка нелегальної продукції на ринку становила близько 20%, ця цифра виросла?

- Проблема зі зростанням нелегального ринку сигарет була нагальною і до війни. Якщо у 2016 році частка тіньового ринку становила 1,1%, то наприкінці 2021 року оцінювалася в 20,4%. В умовах воєнного стану ми бачимо збільшення кількості торговельних точок, що реалізують нелегальні сигарети, особливо у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ми звернулися до правоохоронних органів з листами щодо діяльності цих торгових точок. Через непрямі методи дослідження ми бачимо, що частка нелегального ринку сигарет наразі перевищує довоєнний показник у 20,4%.

У 2021 році втрати державного бюджету через тіньовий ринок тютюнових виробів оцінювалися у 15,5 млрд грн, цього року ця цифра буде значно більшою. Найбільше нас непокоїть, що в промислових масштабах почали з’являтися підробки світових брендів. Такої ситуації ми не бачили за весь період незалежності України.