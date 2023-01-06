"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і пропонує перевірити результати досліджень

Виробник тютюнових виробів "Філіп Морріс Україна" готовий співпрацювати з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) в ініційованому останнім розслідуванні про правомірність реклами систем нагріву тютюну IQOS як менш шкідливої альтернативи звичайним сигаретам.

Як повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна", твердження, які виробник IQOS застосовує у рекламі систем для нагріву тютюну, були й залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково.

"Існують численні докази, які підтверджують, що попри те, що IQOS не позбавлений усіх ризиків, він є кращою альтернативою продовженню палити. Такі докази містять ґрунтовні лабораторні дослідження і 10 клінічних досліджень компанії, так само як і численні незалежні дослідження, зокрема державних установ кількох країн ЄС, таких як Німеччина, Бельгія і Нідерланди", - наголосила пресслужба виробника в повідомленні.

За даними компанії, відкриття АМКУ розслідування правомірності реклами IQOS стане початком процесу встановлення, чи є висунена підозра проти "Філіп Морріс Україна" обґрунтованою. При цьому ТОВ "Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб'юшн" не отримувало жодного повідомлення від АМКУ про порушення проти нього відповідного розслідування.

"Тисячі курців в Україні перейшли на IQOS і припинили курити. Важливо, щоб споживачі продовжували отримувати достовірну інформацію і не були введені в оману, що може спонукати їх продовжувати курити або повернутися до сигарет - однієї з найшкідливіших форм вживання нікотину, які шкодять і їхньому здоров'ю, і громадському здоров'ю загалом", - зазначається в коментарі пресслужби компанії.

"Філіп Морріс Україна" також нагадала, що достовірність інформації, поширюваної про IQOS, раніше вже підтверджувалася під час розгляду АМКУ заяви за подібними звинуваченнями іншого скаржника.

"Компанія також закликає АМКУ і пресу уникати вираження або поширення передчасних висновків до повного завершення збору доказів у справі й дотримуватися належних стандартів і принципів права", - констатувала пресслужба "Філіп Моріс" у коментарі.

Як повідомлялося, АМКУ 30 грудня 2022 року порушив проти ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" справу про можливу недобросовісну конкуренцію, оскільки компанія під час реклами своїх систем для нагрівання тютюну IQOS заявляла про їх більшу безпеку для здоров'я курця порівняно зі звичайними сигаретами. Відомство називає причиною порушення справи дані досліджень Міністерства охорона здоров'я України, згідно з якими будь-які системи нагрівання тютюну є небезпечними та не зменшують ризики від куріння.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів. В Україні працює понад 20 років, володіє фабрикою у Харківській області. На підприємствах компанії до російського збройного вторгнення працювали близько 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для понад 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.

У портфелі брендів компанії - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street та інші. PMI також випускає системи нагрівання тютюну IQOS та тютюнові стіки для них.