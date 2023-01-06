Події

11:30 06.01.2023

"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і пропонує перевірити результати досліджень

3 хв читати
"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і пропонує перевірити результати досліджень

Виробник тютюнових виробів "Філіп Морріс Україна" готовий співпрацювати з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) в ініційованому останнім розслідуванні про правомірність реклами систем нагріву тютюну IQOS як менш шкідливої альтернативи звичайним сигаретам.

Як повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна", твердження, які виробник IQOS застосовує у рекламі систем для нагріву тютюну, були й залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково.

"Існують численні докази, які підтверджують, що попри те, що IQOS не позбавлений усіх ризиків, він є кращою альтернативою продовженню палити. Такі докази містять ґрунтовні лабораторні дослідження і 10 клінічних досліджень компанії, так само як і численні незалежні дослідження, зокрема державних установ кількох країн ЄС, таких як Німеччина, Бельгія і Нідерланди", - наголосила пресслужба виробника в повідомленні.

За даними компанії, відкриття АМКУ розслідування правомірності реклами IQOS стане початком процесу встановлення, чи є висунена підозра проти "Філіп Морріс Україна" обґрунтованою. При цьому ТОВ "Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб'юшн" не отримувало жодного повідомлення від АМКУ про порушення проти нього відповідного розслідування.

"Тисячі курців в Україні перейшли на IQOS і припинили курити. Важливо, щоб споживачі продовжували отримувати достовірну інформацію і не були введені в оману, що може спонукати їх продовжувати курити або повернутися до сигарет - однієї з найшкідливіших форм вживання нікотину, які шкодять і їхньому здоров'ю, і громадському здоров'ю загалом", - зазначається в коментарі пресслужби компанії.

"Філіп Морріс Україна" також нагадала, що достовірність інформації, поширюваної про IQOS, раніше вже підтверджувалася під час розгляду АМКУ заяви за подібними звинуваченнями іншого скаржника.

"Компанія також закликає АМКУ і пресу уникати вираження або поширення передчасних висновків до повного завершення збору доказів у справі й дотримуватися належних стандартів і принципів права", - констатувала пресслужба "Філіп Моріс" у коментарі.

Як повідомлялося, АМКУ 30 грудня 2022 року порушив проти ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" справу про можливу недобросовісну конкуренцію, оскільки компанія під час реклами своїх систем для нагрівання тютюну IQOS заявляла про їх більшу безпеку для здоров'я курця порівняно зі звичайними сигаретами. Відомство називає причиною порушення справи дані досліджень Міністерства охорона здоров'я України, згідно з якими будь-які системи нагрівання тютюну є небезпечними та не зменшують ризики від куріння.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів. В Україні працює понад 20 років, володіє фабрикою у Харківській області. На підприємствах компанії до російського збройного вторгнення працювали близько 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для понад 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.

У портфелі брендів компанії - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street та інші. PMI також випускає системи нагрівання тютюну IQOS та тютюнові стіки для них.

Теги: #амку #розслідування #iqos #філіп_морріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 30.12.2022
АМКУ оштрафував "Хладопром" на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію про склад "пломбіру"

АМКУ оштрафував "Хладопром" на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію про склад "пломбіру"

16:12 30.12.2022
Роботу соціальних просторів "Сфери світла" продовжено до 5 січня

Роботу соціальних просторів "Сфери світла" продовжено до 5 січня

19:53 22.12.2022
АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

07:53 21.12.2022
АМКУ оштрафував дві компанії на 92 млн грн за змову на тендері з реконструкції стадіону в Рівному

АМКУ оштрафував дві компанії на 92 млн грн за змову на тендері з реконструкції стадіону в Рівному

14:05 19.12.2022
ДБР завершило розслідування у справі про держзраду Януковича та Азарова у зв'язку з "Харківськими угодами", які сприяли агресії РФ

ДБР завершило розслідування у справі про держзраду Януковича та Азарова у зв'язку з "Харківськими угодами", які сприяли агресії РФ

19:41 09.12.2022
Правоохоронці завершили розслідування за фактом спроби підкупу мера Дніпра Філатова екснардепом Микитасем

Правоохоронці завершили розслідування за фактом спроби підкупу мера Дніпра Філатова екснардепом Микитасем

16:07 25.11.2022
АМКУ порушив справу щодо "Інтерпайпу" за підозрою у необґрунтованому підвищенні цін

АМКУ порушив справу щодо "Інтерпайпу" за підозрою у необґрунтованому підвищенні цін

20:23 21.11.2022
Житель Балаклії провів 85 днів у катівнях, влаштованих окупантами у місцевому відділенні поліції

Житель Балаклії провів 85 днів у катівнях, влаштованих окупантами у місцевому відділенні поліції

14:41 18.11.2022
Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

14:22 18.11.2022
Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

Окупанти обстріляли в Херсоні пожежну частину, є загиблі й поранені - ДСНС

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

ОСТАННЄ

Обстріл росіянами Херсона 2 січня знищив рибу у Дніпрі майже на 400 млн грн - Держрибагентство

Прокуратура підозрює ексначальника відділу банку "Аркада" у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва

Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

Померла одна з постраждалих від обстрілів Києва 29 грудня, повідомив Кличко

Окупанти обстріляли в Херсоні пожежну частину, є загиблі й поранені - ДСНС

Інфляція в Україні в грудні-2022 могла прискоритися до 28% через проблеми електропостачання - Інститут економічних досліджень

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

Заяви про помилування "вагнерівців" можуть свідчити про високі втрати в їхніх лавах, але більшість втрат окупантів припадає на мобілізованих, - ISW

Прогноз погоди на вихідні 7–8 січня: тепло тримає оборону на заході, холод наступає зі сходу

Керівництво РФ, як і раніше, не має бажання проводити переговори з Україною - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА