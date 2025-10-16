Інтерфакс-Україна
15:49 16.10.2025

Гендиректор "Філіп Морріс Україна": Через заборону продажу рідин для вейпів "тінь" у сегменті зросла, податкові втрати сягають 5 млрд грн

Сегмент нелегальних електронних сигарет в Україні почав активно зростати через заборону продажу рідин для них, вважає генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

"Це стало відбуватися після того, як держава заборонила рідини для електронних сигарет. Тобто по закону вейп зі смаками продавати не можна. Всі ці продукти на сьогоднішній день не тільки перейшли в "тінь", а вони перестали повністю платити податки", - зауважив в кулуарах Київського міжнародного економічного форуму 2025 в Києві в четвер, розповідаючи кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" про проблеми ринку.

Він пояснив, що через відсутність податкових зобов’язань така продукція дешевша, а отже населення її купує і не всі правоохоронні та органи влади знають про ситуацію, яка склалась на ринку.

На думку гендиректора "Філіп Морріс Україна", через це на сьогоднішній день 30 млрд грн не надійшло в держбюджет від тіньового ринку звичайних сигарет, ще 5 млрд грн держава втрачає на податках які не сплачуються від вейпів.

Як повідомлялось, з 11 липня 2023 року набрали чинності норми закону України № 1978-ІХ, яким забороняється виробництво, імпорт і продаж рідин для електронних сигарет зі смако-ароматичними добавками.

https://www.youtube.com/channel/UC0Z72mTJQG5u5RTATcxrhxw

