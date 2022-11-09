З кожної нелегальної пачки цигарок бюджет недоотримує 44 грн – гендиректор Philip Morris

Українська влада має вже зараз розпочати системну протидію нелегальному тютюновому бізнесу, оскільки частка нелегальних тютюнових виробів у серпні 2022 року зросла на 5 процентних пунктів (п.п.) порівняно із середньорічним показником за 2021 рік – до 21,9% з 16,9%, тим самим обсяг тіньового ринку став максимальним за часи незалежності України.

Наслідки російської агресії в Україні прискорили зростання ринку нелегальної тютюнової продукції в країні, внаслідок чого за 2022 рік держбюджет вже недоотримав 20,6 млрд грн або 44 грн з кожної пачки цигарок, повідомив генеральний директор ПрАТ "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш під час організованого Американської торговою палатою (АСС) круглого столу, присвяченого боротьбі з тіньовим ринком тютюну.

"Війна, інфляція та падіння доходів громадян лише прискорили зростання нелегального ринку тютюнової продукції в Україні. З кожної нелегальної пачки цигарок державний бюджет недоотримує 44 грн. За 2022 рік загальна оцінка втрат Державного бюджету вже становить 20,6 млрд грн, тому вкрай важливо вже зараз розпочати системну протидію нелегальному тютюновому бізнесу", - зазначив Барабаш під час засідання.

Також представники тютюнового бізнесу запропонували створити спільну з владою робочу групу із протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами, яку координуватиме Офіс президента.

"Протидія нелегальній торгівлі тютюновими виробами належить до компетенції цілої низки контролюючих та правоохоронних органів. Втім, через нечіткий розподіл повноважень ці органи не завжди працюють скоординовано, а іноді навіть конкурують один з одним. Тому ми просимо створити спільну робочу групу із координаційним центром в Офісі президента", - наголосила під час "круглого" столу гендиректор "JTI Україна" (АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна") Світлана Шарамок.

"Ми також вважаємо, що показником ефективності роботи такої групи має бути не кількість рейдів або вилучених цигарок, а реальне зниження рівня нелегальної торгівлі – до певного показника за певний період", - додала вона.

У свою чергу, АСС уточнила, що її учасники продовжують працювати, сплачувати податки, забезпечувати робочі місця та готові брати активну участь у повоєнному відновленні та економічному відновленні країни, тому вже зараз важливо докладати максимум зусиль для забезпечення привабливого інвестиційного клімату та гарантування рівних правил для бізнесу.

"Дійсна комунікація та координація між усіма залученими органами державної влади та бізнесу критично важливі для імплементації ефективних заходів протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами", – наголосив президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.

Під час засідання учасники посилалися на дані жовтневого дослідження інституту "Kantar Україна", згідно з яким загальний обсяг нелегально реалізованих в Україні з початку 2022 року сигарет досяг 8,46 млрд шт., зрівнявшись із відповідними обсягами за весь 2021 рік. При цьому в серпні 2022 року частка підроблених цигарок в Україні становила 8% від загального обсягу ринку, тоді як у 2021 році у листопаді – 6,6%, серпні – 5,6%, лютому – 4,2%.

Так, частка сигарет, маркованих як призначені для експорту та продажу в Duty Free, але при цьому нелегально проданих в Україні, у серпні поточного року становила 12,2% усього українського ринку сигарет, хоча у 2021 році в листопаді вона була на рівні 10, 9%, у серпні – 9,8% та лютому – 6,9%.

Крім того, за даними Інституту, 56% тютюнових виробів (у 2021 році – 62%), які нелегально реалізуються у 2022 році як експортна або Duty Free-продукція, мали позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики (Винники Львівської обл.) та були марковані як не для продажу в Україні. Частка невстановлених виробників становила 24% (2021 року – 23%), ТОВ "Юнайтед Тобако" (Жовті Води Дніпропетровської обл.) – 19% (2021 року – 15%).

У свою чергу частка контрабандних цигарок у серпні-2022 знизилася до 1,8% порівняно з 2,9% торішнього листопада та 2,7% у серпні-2021.

Серед контрабандних цигарок 15% припало на продукцію білоруської Гродненської тютюнової фабрики (2021 року – 45%), 14% – фабрик Молдови (15%), невстановлених виробників – 70%. Найпоширенішими контрабандними марками є Brut, Ritm, Marshall, NZ, Bacio, Williams.

Згідно з дослідженням, середньорічний рівень нелегального продажу тютюнових виробів в Україні у 2021 році становив 16,9%, тоді як у 2020-му – 6,9% (на 10 п.п. менше), у 2019 році – 6,6% ( на 10,3 п. п. менше), у 2018 році – 4,4% (на 12,5 п. п. менше). Мінімальний обсяг нелегального ринку цигарок за десятиліття було зафіксовано у 2016 році – 1,1%.