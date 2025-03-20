Інтерфакс-Україна

Події

10:16 20.03.2025

БЕБ припинило роботу підпільного цеху з виготовлення сигарет у передмісті Києва і вилучило контрафакту та обладнання на 60 млн грн

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БЕБ припинило роботу підпільного цеху з виготовлення сигарет у передмісті Києва і вилучило контрафакту та обладнання на 60 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) і Національної поліції припинили роботу підпільного цеху і складів у передмісті столиці, звідки вилучили майже 900 тис. пачок контрафактних сигарет, обладнання та акцизні марки загальною вартістю 60 млн грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Підпільний цех та склади знаходились у передмісті столиці. Звідти товар розповсюджували по всій території України оптом і в роздріб. Переважно виробляли продукцію відомих брендів", - розповів він у Telegram.

За його інформацією, детективи під час обшуку вилучили понад 44 тонни тютюну, з якого фігуранти могли б виготовити майже 500 тис. пачок сигарет, близько 3,6 млн марок акцизного податку невідомого походження, 437,5 тис. пачок готової контрафактної продукції відомих іноземних виробників, 225 рулонів стрічок для виготовлення сигаретних пачок, 70 картонних коробок з упаковками для сигарет, обладнання для підготовки тютюнової суміші тощо.

Наразі розслідування триває. Встановлюються всі причетні до незаконної діяльності та канали надходження сировини.

Теги: #беб #контрафакт #сигарети

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