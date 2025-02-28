До мінімального акцизного податкового зобов’язання щодо сигарет з 1 квітня застосовуватиметься коефіцієнт 1,1

Виробники та імпортери сигарет з 1 квітня до 31 грудня 2025 року мають застосовувати коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов’язання, повідомила Державна податкова служба України.

"За результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, тобто є меншою за 60%", - ідеться в повідомленні.

У ДПС акцентували, що загальну суму податкових зобов'язань з акцизного податку на сигарети (включаючи акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами), розрахована по всіх платниках акцизного податку з сигарет, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію країни, встановлено на рівні 2763,1 за 1 тис.

При цьому середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет (включаючи акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами) має становити в межах 4953,3 грн за 1 тис. Частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет має становити 55,8%.

Розрахунок показників здійснено на підставі даних декларацій з акцизного податку всіх виробників та імпортерів сигарет за січень-грудень 2024 року, пояснили в ДПС.