Надходження від акцизу в I кв.-2025 перевищили план майже на третину - голова ДПС

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Надходження від акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів в січні-березні 2025 року досягли 38,7 млрд грн, що перевищило заплановані обсяги на 31%, повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко в середу.

"Порівняно з аналогічним періодом 2024 року приріст становить 61,9% (14,8 млрд гривень)", - зазначив він у Телеграм-каналі.

Він підкреслив, що в березні 2025 року надходження акцизного податку також перевершили заплановані показники - вони досягли 14,2 млрд грн (+14,8%).

Основним фактором такого зростання Кравченко вважає сплату акцизу із виготовлених та ввезених тютюнових виробів.

"Продовжуємо активні заходи боротьби з нелегальним обігом підакцизної продукції. Адже йдеться не лише про однакові умови ведення бізнесу для всіх учасників, а й про запобігання втратам державного бюджету", – резюмував голова ДПС.