Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

Обсяг надходжень від акцизного податку з вироблених та ввезених товарів за січень-травень 2025 року досяг 69,7 млрд грн проти 46,9 млрд грн за аналогічний період торік, повідомив очільник Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко.

"За 5 місяців бюджет понад план вже отримав 11,3 млрд грн (+19,3% ). У травні 2025 року надійшло 15,3 млрд грн акцизного податку", - зауважив він.

Кравченко пояснив, що перевиконання зумовлене зростанням імпорту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

"Помітний результат дає і системний контроль за обігом підакцизних товарів", - додав очільник ДПС.