Строки запровадження єАкцизу можуть бути перенесені на 10 місяців - до 1 листопада 2026 року

Запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет може бути перенесене замість 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів України в четвер, відповідна законодавча ініціатива підтримана під час робочої групи проведеної у Комітеті Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики.

"Перенесення строків пов’язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на е-акцизну марку, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів, і узгодження всіх нормативних актів з оновленими датами", - пояснюють в Мінфіні.

В установі додали, що реалізація зазначених законодавчих ініціатив також потребуватиме внесення змін до актів уряду, тому Мінфін розробив проєкт відповідної постанови, що врегульовує питання роботи електронної марки з урахуванням нових строків її запровадження.

Планується, що найближчим часом проєкт буде опубліковано для громадського обговорення на офіційному вебсайті Мінфіну.

Як повідомлялось, у липні 2023 року набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Згідно із цими змінами, з 1 січня 2026 року в Україні має повноцінно запрацювати система "єАкциз".

Проте, бізнес - Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), асоціації "Укртютюн" та "Укргорілка", ГС "Український фуд-ритейл альянс", Спілка Українських підприємців (СУП) та Національна організація роздрібної торгівлі - кілька разів закликав уряд та нардепів відтермінувати впровадження системи через її неготовність, запізнення розробки ПЗ, а також короткі терміни тестування системи (2 місяці замість 10).