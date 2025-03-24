БЕБ вилучило в підпільної мережі контрафактних сигарет і техніки на 38 млн грн

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Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали підакцизні товари, під час обшуків вилучено контрафактні сигарети 15 відомих брендів вартістю понад 38 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, мережа працювала без відповідних ліцензій на території Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва. Нелегальне виробництво та склади зловмисники організували в одному з селищ Вишгородщини і в Соломʼянському районі столиці у приміщенні, що належить Київській міській раді.

Зловмисники транспортували готовий товар вантажним автомобілем, який під час слідчих дій було виявлено на одній з київських стоянок.

Детективи БЕБ провели обшуки в підсобних, складських, допоміжних будівлях і транспортному засобі. Вилучено понад 672 тис. пачок сигарет 15 відомих світових марок, а також коробки та рулони, які використовувалися для виготовлення тютюнових виробів, поліграфічну продукцію, комп’ютерну техніку, вантажний автомобіль тощо. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 38 млн грн.

Досудове розслідування триває.