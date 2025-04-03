Philip Morris планує інвестувати 200 млн грн у запуск нікотинових подушечок ZYN в Україні

Компанія Philip Morris виходить на ринок нікотинових подушечок в Україні зі своїм продуктом ZYN, який вона позиціонує як інноваційний бездимний продукт та альтернативу для повнолітніх споживачів нікотину – без тютюну та без диму.

"Запуск ZYN в Україні – ще один крок у нашій стратегії створення майбутнього без тютюнового диму. Ми хочемо запропонувати повнолітнім споживачам інноваційні рішення, які відповідають їхнім очікуванням", – наводиться у пресрелізі компанії "Філіп Морріс Україна" в четвер слова її генерального директора Максима Барабаша.

За його словами, у 2025 році Philip Morris планує інвестувати 200 млн грн у запуск нікотинових подушечок в Україні, що включає маркетингові активності, розширення мережі продажів та інформаційну підтримку повнолітніх споживачів.

У повідомленні зазначається, що ZYN у 2025 році став першим і наразі є єдиним брендом нікотинових подушечок, що отримав маркетингову авторизацію від Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA). Стверджується, що цей бренд один із найпопулярніших у світі серед нікотинових продуктів для перорального застосування, особливо у США, Великій Британії, Швеції, Норвегії та інших країнах, а Україна стане новим важливим етапом у глобальному розвитку цього продукту.

Нікотинові подушечки (також відомі як паучі) мають вигляд маленького пакетика з порошком із целюлози, нікотину й ароматизаторів, продаються банками по кілька десятків штук.

Згідно із даними компанії ProConsulting, у 2023 році у натуральному вираженні 85,6% імпорту в Україну займав бренд VELO від компанії BAT. Ще 7% припадало на бренд VIKA, 1,7% – THUNDER, 1,5% – Extreme та 4,3% – на інші. Імпорт нікотинових паучів у 2023 році виріс на 64,6% проти 2021 року– до 76,06 тонн.

Philip Morris International (PMI) є однієї з провідних міжнародних тютюнових компаній. Поточний продуктовий портфель компанії, в основному, складається із сигарет і бездимних продуктів, але компанія декларує повний перехід до бездимних продуктів та розвиває свій портфель на довгострокову перспективу за межі тютюнової та нікотинової продукції. З 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів.

У 2022 році PMI придбала компанію Swedish Match – лідера у сфері нікотиновмісних продуктів для орального застосування, що дозволило PMI стати глобальним лідером у категорії бездимних продуктів на чолі з брендами IQOS і ZYN. Бізнес, пов’язаний із бездимною продукцією і представлений у 95 країнах, забезпечив приблизно 39% загального чистого доходу PMI за 2024 рік.

Компанія "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час оцінює свої інвестиції в України понад $750 млн. У 2024 році сплатила в Україні 52,2 млрд грн податків.