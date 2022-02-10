В Україні рівень тіньової економіки за 9 міс.-2021 знизився до 31% ВВП

Рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2021 року становив 31% ВВП, що на 1 п.п. менше порівняно з показником відповідного періоду 2020 року, повідомило Міністерство економіки на сайті з посиланням на попередні розрахунки.

"За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки в січні-вересні-2021 становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на 1 п.п. менше за показник відповідного періоду 2020 року", - зазначило міністерство в четвер.

Незначне зниження рівня тіньової економіки відбулося на тлі адаптації бізнесу до роботи в непрогнозованих умовах під час карантинних обмежень, пояснило Мінекономіки.

Згідно з його матеріалами, два класичні методи зафіксували збільшення рівня "тіні" за підсумками дев'яти місяців: за електричним методом - на 2 п.п., до 27% ВВП, за монетарним - на 1 п. п., до 32% ВВП.

За електричним методом тенденція до збільшення рівня тіньової економіки зберігалася на тлі зростання попиту на енергетичні ресурси й нарощування економічної активності, збільшення внутрішнього інвестиційного попиту та збереження сприятливої кон'юнктури на зовнішніх ринках, порівняно високих темпів зростання таких енергоємних галузей, як металургія і машинобудування, зазначило Мінекономіки.

Щодо монетарного методу, то міністерство допускає, що за нових моделей споживчої поведінки сформувалися нетрадиційні безготівкові канали тінізації, які наразі не охоплюються повною мірою цим методом розрахунку.

Водночас метод "витрати населення, роздрібний товарообіг і послуги" показав скорочення "тіні" на 2 п.п. –до 21% ВВП, а метод збитковості підприємств - на 11 п. п., до 21% ВВП.

Однак міністерство допускає, що метод "витрати населення" не охоплює "тіньові" інтернет-майданчики, які через карантинні обмеження замістили неорганізовані точки фізичної торгівлі.

Серед факторів, які стримують детінізацію, міністерство назвало низький рівень захисту власності, недостатній рівень захисту інтелектуальної власності, високий рівень корупції, недосконалість судової системи та наявність у країні непідконтрольних територій.