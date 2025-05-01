Інтерфакс-Україна
Події
11:57 01.05.2025

Держкомтелерадіо закликає зняти з продажу книжки видавництв "Кредо" та "Бебі Бук"

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Держкомтелерадіо закликає зняти з продажу книжки видавництв "Кредо" та "Бебі Бук"
Фото: Pixabay

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення закликає всіх книгорозповсюджувачів перевірити свій асортимент на предмет наявності книжкової продукції видавництв "Кредо" та "Бебі Бук", і у разі виявлення зняти її з продажу.

"Держкомтелерадіо відреагував на журналістське розслідування Bihus.Info щодо власника українських видавництв "Кредо" та "Бебі Бук", який у січні 2025 року зареєструвався в тимчасово окупованому Донецьку як підприємець з видом діяльності "Торгівля книгами і газетами", скориставшись для цього паспортом громадянина росії", - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, Держкомтелерадіо звернувся до торговельних мереж, які згадуються в цьому журналістському розслідуванні, з пропозицією вжити відповідних заходів реагування щодо недопущення продажу книжкової продукції зазначених видавництв.

"Держкомтелерадіо закликає всіх книгорозповсюджувачів перевірити свій асортимент на предмет наявності книжкової продукції видавництв "Кредо" та "Бебі Бук", а у разі виявлення – зняти її з продажу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, журналісти Bihus.Info опіблікували матеріал, згідно з яким власник кількох українських видавництв для дітей (зокрема, "Кредо" і "Бебі Бук") Володимир Моісеєнко зареєструвався як підприємець в окупованому Донецьку, використавши паспорт громадянина Росії. У коментарі журналістам він розповів, що наразі проживає в Німеччині, а раніше продавав книжки до РФ, однак припинив це робити. У розслідуванні зазначалося, що книги видавництва "Кредо" можна було знайти на сайтах "Книгарня "Є", Yakaboo і Rozetka.

Пізніше книжкова мережа "Книгарня "Є" заявила про припинення співпраці з видавництвом "Кредо". Книжки видавництва також більше не продають книжкова платформа Yakaboo і онлайн-ритейлер Rozetka.

Теги: #бебі_бук #держкомтелерадіо #вилучення #книжки #кредо

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