10:57 05.11.2025

Поліція вилучила "шахед", який киянин перевозив на даху автомобіля

Поліція вилучила у киянина безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, який він перевозив на даху автомобілю, стверджуючи, що планував передати дрон до музею.

"Вчора (4 листопада – ІФ-У) у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в середу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

"Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян", - пояснюють в поліції.

Згідно з повідомленням, власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

"Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події", - зазначається в повідомленні

